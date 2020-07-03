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  • Standard Product Photo Philips Premium collection Pasta maker HR2365/01
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販売終了

Premium collectionヌードルメーカー

HR2365/01

4.4

| (33) レビュー | 94% のがこの製品を推奨

うどん、そば、ラーメン、パスタ。本格的な生麺が約「10分＊」でカンタンにつくれる。

フィリップスヌードルメーカーは、1台でさまざまな麺を作ることができる自動製麺機です。作れる麺は、パスタやうどん、そば、ラーメンなど、多彩。 また、スパイスやハーブを加えてより豊かな味わいにしたり、野菜ジュースで色鮮やかに仕上げる、一歩進んだ麺をお楽しみいただけます。 ＊こね時間設定5分で2人前（約250ｇ）を製麺する際の目安時間。1.6mm角麺を使用される場合は約12分かかります。

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さまざまな麺を作れる自動製麺機

うどん、そば、ラーメン、パスタ。本格的な生麺が約「10分＊」でカンタンにつくれる。

  • 約600gの生麺 *粉は最大500gまで

  • 10 分

300g の生麺を作るのに約 10 分

300g の生麺を作るのに約 10 分

高度なエンジニアリングと強固な材質で製造された堅牢なフィリップスのヌードルメーカーは、麺の押し出し時に最大 720kg の力をかけます。これにより、約 10 分で麺を作れるだけでなく、完璧な味と口当たりが保証されます。

混ぜる、こねる、製麺を自動で

混ぜる、こねる、製麺を自動で

プログラムを選んで開始ボタンを押すと、混ぜる、こねる、製麺がすべて自動で行われます。

簡単に押すだけで製麺用キャップの手入れをするためのクリーニングキットを特別に設計

簡単に押すだけで製麺用キャップの手入れをするためのクリーニングキットを特別に設計

製麺用キャップ（スパゲティやフェットチーネ）をワンプッシュでクリーニングできるクリーニングキットを特別に設計しました。

技術仕様

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レビュー

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4.4

5 中

33

レビュー

94%

のがこの製品を推奨

1

03/07/2020

日本

日本

確認済みの購入者

そば打ちに使っています。

毎年末そば粉をいただいて手打ちしていたのですが、それだけで大晦日が終わってしまうほどの重労働で、いただくたびに憂鬱になっていました。こちらの商品を購入してからはまったく負担に思わず、そば粉を頂くのが嬉しくなりました。お手入れも簡単で、操作も難しくありません。通年おいしいおそばを頂いています。

気に入った点

お手入れが簡単。

気に入らない点

パーツが破損したとき手軽に購入できない。ネットで通販して貰えたらありがたいです。地元には扱っているお店も少ないので…。

はい、この製品をお勧めします

これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです

使用日 2018-07-03

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これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです

使用日 2018-07-03

20/02/2020

日本

日本

確認済みの購入者

足踏みや製麺棒で伸ばしたり苦労しなくても簡単に美味しい麺が作れます！

中力粉と片栗粉をレシピ通りに５分間機械が自動に攪拌した後、麺が出てくるのですがその間麺の長さを調整して切るだけです。手で捏ねたり足で踏んだり製麺棒で伸ばして切る手間が一切ありません。それなのに茹でて食べれば麺に腰があり十分美味しいうどんが食べれます。製麺棒等でうどんを作るには製麺板や棒、結構場所を取り後片付けも大変ですがこのヌードルメーカーなら食卓の上で十分！場所を取らず大変便利です。皆さん騙されたと思って食べてみて下さい！驚きです！その他アレンジメニューも試したくなりますネ！！

気に入った点

簡単、短時間調理、お手入れ楽々！！

気に入らない点

餃子の皮やラザニアのアタッチメントが別売り。（現在、在庫なし入手困難）

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これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです

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これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです

02/07/2018

日本

日本

確認済みの購入者

とても簡単

色んな専用の小麦粉を取り寄せて作っています。 特に讃岐うどんは、好評でまたたべたいと言われます。 あとかたずけも簡単です。フィットチーニを作りたかったのですが、平麺キットが製造中止との事で、家電量販店に問い合わせたのですが何処にもなかったのが残念です。

はい、この製品をお勧めします

これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです

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