販売終了
HR2365/01
うどん、そば、ラーメン、パスタ。本格的な生麺が約「10分＊」でカンタンにつくれる。
フィリップスヌードルメーカーは、1台でさまざまな麺を作ることができる自動製麺機です。作れる麺は、パスタやうどん、そば、ラーメンなど、多彩。 また、スパイスやハーブを加えてより豊かな味わいにしたり、野菜ジュースで色鮮やかに仕上げる、一歩進んだ麺をお楽しみいただけます。 ＊こね時間設定5分で2人前（約250ｇ）を製麺する際の目安時間。1.6mm角麺を使用される場合は約12分かかります。
約600gの生麺 *粉は最大500gまで
10 分
高度なエンジニアリングと強固な材質で製造された堅牢なフィリップスのヌードルメーカーは、麺の押し出し時に最大 720kg の力をかけます。これにより、約 10 分で麺を作れるだけでなく、完璧な味と口当たりが保証されます。
プログラムを選んで開始ボタンを押すと、混ぜる、こねる、製麺がすべて自動で行われます。
製麺用キャップ（スパゲティやフェットチーネ）をワンプッシュでクリーニングできるクリーニングキットを特別に設計しました。
4.4
5 中
33
レビュー
94%
のがこの製品を推奨
moyoko
03/07/2020
日本
確認済みの購入者
そば打ちに使っています。
毎年末そば粉をいただいて手打ちしていたのですが、それだけで大晦日が終わってしまうほどの重労働で、いただくたびに憂鬱になっていました。こちらの商品を購入してからはまったく負担に思わず、そば粉を頂くのが嬉しくなりました。お手入れも簡単で、操作も難しくありません。通年おいしいおそばを頂いています。
気に入った点
お手入れが簡単。
気に入らない点
パーツが破損したとき手軽に購入できない。ネットで通販して貰えたらありがたいです。地元には扱っているお店も少ないので…。
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです
使用日 2018-07-03
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです
使用日 2018-07-03
佐倉のTOMOチャン
20/02/2020
日本
確認済みの購入者
足踏みや製麺棒で伸ばしたり苦労しなくても簡単に美味しい麺が作れます！
中力粉と片栗粉をレシピ通りに５分間機械が自動に攪拌した後、麺が出てくるのですがその間麺の長さを調整して切るだけです。手で捏ねたり足で踏んだり製麺棒で伸ばして切る手間が一切ありません。それなのに茹でて食べれば麺に腰があり十分美味しいうどんが食べれます。製麺棒等でうどんを作るには製麺板や棒、結構場所を取り後片付けも大変ですがこのヌードルメーカーなら食卓の上で十分！場所を取らず大変便利です。皆さん騙されたと思って食べてみて下さい！驚きです！その他アレンジメニューも試したくなりますネ！！
気に入った点
簡単、短時間調理、お手入れ楽々！！
気に入らない点
餃子の皮やラザニアのアタッチメントが別売り。（現在、在庫なし入手困難）
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです
Goro
02/07/2018
日本
確認済みの購入者
とても簡単
色んな専用の小麦粉を取り寄せて作っています。 特に讃岐うどんは、好評でまたたべたいと言われます。 あとかたずけも簡単です。フィットチーニを作りたかったのですが、平麺キットが製造中止との事で、家電量販店に問い合わせたのですが何処にもなかったのが残念です。
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Premium collection HR2365/01 ヌードルメーカー に対するレビューです