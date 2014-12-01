販売終了
HQ9/51
シェーバーを新品の使い心地に
シェーバーの刃は、2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーの刃を交換してください。
ウルトラトラック
PowerTouch（PT9xx）にフィット
AquaTouch（AT9xx）にフィット
HQ81xx、HQ82xx にフィット
HQ9 交換用ヘッドは、PowerTouch（PT9xx）および AquaTouch（AT9xx）シェーバーに対応しています。
フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。
長いヒゲはスロット付の極薄ヘッドが剃り落とし、短いヒゲはホールがしっかりと剃り上げます。
2.7
5 中
3
レビュー
Domo26A
01/12/2014
Australia
cheaper to buy a new shaver
I have a PT725, good product but why buy replacement heads when it is cheaper to buy a new shaver?
はい、この製品をお勧めします
これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです
Bhav
21/09/2015
Australia
Heads need replacement within 6 months
2 of the 3 rotating heads are fouling with the casing, making noise. Need replacement within 6 months of purchase. Also, the printed model no and other details are very faded and hard to read
これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです
これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです
skynet
30/10/2019
日本
全然ダメだわ
せっかくうちにある製品にたどりついたのに、買おうと思っても購入サイトが見つからない！ 売りたくないの？ 諦めます
これは PowerTouch HQ9/51 替刃 HQ9/51 に対するレビューです
これは PowerTouch HQ9/51 替刃 HQ9/51 に対するレビューです