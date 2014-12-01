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販売終了

PowerTouch替刃 HQ9/51

HQ9/51

2.7

| (3) レビュー

シェーバーを新品の使い心地に

シェーバーの刃は、2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーの刃を交換してください。

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性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

シェーバーを新品の使い心地に

  • ウルトラトラック

  • PowerTouch（PT9xx）にフィット

  • AquaTouch（AT9xx）にフィット

  • HQ81xx、HQ82xx にフィット

PowerTouch シェーバー交換用ヘッド

PowerTouch シェーバー交換用ヘッド

HQ9 交換用ヘッドは、PowerTouch（PT9xx）および AquaTouch（AT9xx）シェーバーに対応しています。

スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃

スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃

フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。

プレシジョンカッティングシステム

プレシジョンカッティングシステム

長いヒゲはスロット付の極薄ヘッドが剃り落とし、短いヒゲはホールがしっかりと剃り上げます。

技術仕様

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レビュー

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2.7

5 中

3

レビュー

5
2

01/12/2014

Australia

Australia

cheaper to buy a new shaver

I have a PT725, good product but why buy replacement heads when it is cheaper to buy a new shaver?

はい、この製品をお勧めします

これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです

21/09/2015

Australia

Australia

Heads need replacement within 6 months

2 of the 3 rotating heads are fouling with the casing, making noise. Need replacement within 6 months of purchase. Also, the printed model no and other details are very faded and hard to read

これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです

これは PowerTouch HQ9/50 shaving heads に対するレビューです

30/10/2019

日本

日本

全然ダメだわ

せっかくうちにある製品にたどりついたのに、買おうと思っても購入サイトが見つからない！ 売りたくないの？ 諦めます

これは PowerTouch HQ9/51 替刃 HQ9/51 に対するレビューです

これは PowerTouch HQ9/51 替刃 HQ9/51 に対するレビューです

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