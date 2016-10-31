まずは、油を使わずに揚げる、焼く調理が普段の調理したものとどれだけ違うかを重点に使ってみました。 油を使っていないのに肉も魚もジューシーでふっくら柔らかく仕上がりました。 食べてみた感想は、とってもおいしいです。脂っこさがないので胃もたれがまったくなくさっぱり。 買ってきたお惣菜（揚げ物と天ぷら）にも使うといいとネット情報で知りましたので、やってみました。 すると、余分な油がバスケットにたくさん落ちていました。 今までどれだけ大量の油を摂取していたのかと驚きました。 天ぷらなんかはさくっと出来上がり、脂っこさがまったくありませんでした。 調理時間はあっという間。オンすれば調理中に他の用事もできちゃいます。と 今までは揚げ物後の油の処理、油がついたフライパンやお皿の洗い物もなくなりました。洗い物の時間が短縮され、仕事から帰宅後の夕飯作りがとっても楽になりました。 使い方はとっても簡単なので、若い方だけではなく年配の方でも楽々使うことができると思いました。 両親にプレゼントしようと思います。 絶対におすすめです！！