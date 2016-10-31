販売終了
HD9531/62
進化したノンフライヤープラスに、一度に調理できる量が2倍にできるダブルレイヤーが付属！
熱と空気で油を使わずに食材を調理できるノンフライヤープラスにダブルレイヤーが付属！ダブルレイヤーを使えば食材を2段に重ねて調理できるので2倍の容量を調理できます。
脂肪分をカットするフライヤー
油なしで揚げる、焼く、蒸す進化したノンフライヤー
レッド
調理量が2倍になるダブルレイヤー付き
ノンフライヤー独自の高速空気循環技術により、従来のフライヤーに比べて脂肪分をカットしながら、フライ、ベイク、ロースト、グリル機能を使用して、少量の油または油なしでおいしいスナックや料理を作れます。また、揚げ物料理につきもののニオイも軽減され、後片付けも簡単、毎日使っても安全で経済的です。
フィリップスノンフライヤーは、熱風を高速に対流循環させる技術と、最適に加熱できる形状「スターフィッシュ」デザインを組み合わせた独自の設計で、さまざまな食材をすばやく簡単かつヘルシーに、油を加えず揚げることができます。
フィリップスノンフライヤーの革新的な高速空気循環技術により、揚げ物だけでなく、グリル、ベイク、ローストにも対応。ノンフライヤー 1 つでいろいろな料理を作れます。
4.2
5 中
15
レビュー
92%
のがこの製品を推奨
ケインママ
31/10/2016
日本
プロモーションの一部
使い勝手が良かった
思った以上に色々な料理が出来るし側にいなくても大丈夫だから楽に調理が出来る。これからスイーツなど挑戦してみたいな。
これは ビバコレクション HD9531/62 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
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azurin
30/10/2016
日本
プロモーションの一部
思った以上に!
本当にヘルシーに仕上がります！揚げ物大好きな息子に、唐揚げを作ってみたところ、油っぽくないから沢山食べられるね。と喜んでいました。 お掃除も操作も簡単で、もっと早くから使えば良かったと思っています。
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HD9531/62 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HD9531/62 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
miyabikochan
28/10/2016
日本
プロモーションの一部
もう手放せません！！
まずは、油を使わずに揚げる、焼く調理が普段の調理したものとどれだけ違うかを重点に使ってみました。 油を使っていないのに肉も魚もジューシーでふっくら柔らかく仕上がりました。 食べてみた感想は、とってもおいしいです。脂っこさがないので胃もたれがまったくなくさっぱり。 買ってきたお惣菜（揚げ物と天ぷら）にも使うといいとネット情報で知りましたので、やってみました。 すると、余分な油がバスケットにたくさん落ちていました。 今までどれだけ大量の油を摂取していたのかと驚きました。 天ぷらなんかはさくっと出来上がり、脂っこさがまったくありませんでした。 調理時間はあっという間。オンすれば調理中に他の用事もできちゃいます。と 今までは揚げ物後の油の処理、油がついたフライパンやお皿の洗い物もなくなりました。洗い物の時間が短縮され、仕事から帰宅後の夕飯作りがとっても楽になりました。 使い方はとっても簡単なので、若い方だけではなく年配の方でも楽々使うことができると思いました。 両親にプレゼントしようと思います。 絶対におすすめです！！
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HD9531/62 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HD9531/62 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
従来のフィリップス製フライヤーでフライドポテトを調理した場合との比較。