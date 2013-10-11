販売終了
HD9220/27
揚げ物を、もっとおいしくヘルシーに
フィリップスのNonfryerは熱と空気で食材を調理する調理器です。 おいしい料理をさらにヘルシーに。家族みんなでお楽しみください。
揚げ物を、もっとおいしくヘルシーに
多用途調理に
ブラック
800 g
エアフライヤー独自のラピッドエアテクノロジーにより、油をほとんど加えずに揚げ、グリル、ロースト、焼きが可能で、従来のフライヤーより脂肪を減らして、美味しいおやつや食事を作ることができます。ラピッドエアテクノロジーを備えたフィリップスエアフライヤーは、従来のフライヤーよりニオイが少なく、清潔で安全かつ経済的で毎日の使用に適しています。
タイマーが内蔵されているため、事前に調理時間を最大30分まで設定可能。自動オフ機能では、「準備完了」のサウンドインジケータも備えています。温度調整機能により、最適な調理温度を最高200度まで事前設定が可能。きれいなきつね色のカリカリのフライや、軽食、チキン、肉などを、全て適切なタイミングと温度で調理して、最高の出来上がりをお楽しみください。
4.4
5 中
884
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Juju86
11/10/2013
Malaysia
If only we can have it as smartphone apps!!
I love this fryer. For someone who avoid cooking because of the spattering oil, this appliance is perfect for you! For someone who is on a diet, this is for you. Really you almost don't need any oil, 1 tbsp at the most. Kids and cooking newbies can use this too! It could do with a larger compartment though, and also higher quality mesh and plastic body parts (breaks easily if dropped).
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これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
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これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
meowmeow
19/08/2020
Singapore
確認済みの購入者
air fryer
convenient n healthier.lt is easier 4 family w kids.
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これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
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これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
m1k3
24/03/2015
Singapore
Reviews on Airfryer HD9220/40
Had bought it as im a great fans of fried foods, hence i try it out and it tastes better than actual food that were fried with oils. Now i could enjoy my favourite without feeling much guilty! haha..
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これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HD9220/40 Airfryer に対するレビューです
標準的な電気フライヤーでフライドポテトを調理した場合との比較。