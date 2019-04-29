販売終了
HD9216/66
揚げ物をヘルシーに
高速空気循環技術により空気で揚げ、外側はカリッと、中は柔らかく仕上がります。少量の油または油なしで理想的な食感とおいしさを実現します。
レッド
多用途調理
レッド／ブラック
800 g
フィリップスノンフライヤーの革新的な高速空気循環技術により、揚げ物だけでなく、グリル、ベイク、ローストにも対応。ノンフライヤー 1 つでいろいろな料理を作れます。
内蔵タイマーで調理時間を最長 30 分に事前設定可能。準備が完了すると、オートシャットオフ機能が音でお知らせします。温度は料理に合わせて最高 200℃まで自由に事前設定できます。最適な調理時間と温度で、サクッとした食感でおいしい揚げ物やスナック、肉料理など、さまざまな料理をお楽しみください。
ノンフライヤーは、高速空気循環技術により金属製のクッキングバスケット内で熱風を循環させ、少量の油または油なしでフライ、ベイク、グリルなどの調理が可能です。ヒトデ型の「スターフィッシュ」デザインにより、食材を均一に加熱することができます。
4.4
5 中
174
レビュー
90%
のがこの製品を推奨
ほっけますたー
29/04/2019
日本
自炊に揚げ物という選択肢
一人暮らしをしていると、揚げ物のハードルが非常に高いです。 使用した後の油を消費しなければいけなかったり、一人分の揚げ物の為に洗い物に苦労することを考えると揚げ物を作らなくなってきます。 ノンフライヤーは油を使用しないことを前提としている為、洗い物が楽で、一人分なら量も十分です。 私は油を使用しないと少し物足りないのですが、油をスプレー等で事前に足してあげることで揚げ物感も増せるので健康とかを全く気にしていない人にもおすすめです。(油を足すのは食材に対してなので洗い物が面倒になることもありません。)
はい、この製品をお勧めします
これは Daily Collection HD9216/66 ノンフライヤー に対するレビューです
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FRYierGOOD
18/03/2018
日本
プロモーションの一部
とてもヘルシーに、便利に、簡単に、楽しく料理ができる
ノンフライヤー料理でハンバーグやポテト、トンカツを作りました。重量と大きさがいまいちな点だと思いますが、鮮やかなレッドカラーや、洗いやすさ、手軽さ、調理の簡単さがとても素晴らしいと思いました。2人分であれば一度で十分ですが、パーティなどをする際には何度か使用する必要があると思いました。 ハンバーグは特にその利便性を感じられて、型崩れがしなくて、短時間に料理ができて、毎回どんな料理を作るか楽しみになりました。温度設定を何度にしようか迷ってしまうことが多々ありますが、これまでに失敗をしたことはありません。本体のサイズが大きいので、置く場所、電源を確保する場所さえあれば問題なく利用できると思います。 料理が楽しくなり、自炊のバラエティをもっともっと増やして、ヘルシーに食を楽しむことができるツールだと思います。
はい、この製品をお勧めします
これは Daily Collection HD9216/66 ノンフライヤー に対するレビューです
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takirenta
18/03/2018
日本
プロモーションの一部
減量中も、お家で揚げ物率が上がった！
お家で揚げ物をする、なんてことはこれまでほとんどなかった。油の後処理は面倒だし、きちんと油をきらないとギトギトの揚げ物になってしまう。けれどもノンフライヤーを使うと、油の後処理も揚げ物のオイルカットも実現できる。年齢の節目を迎え、お腹周りが気になってきた私には強い味方に。ランニングや食事制限を試みつつも、やっぱり揚げ物も食べたい！そんな時にフィリップスのノンフライヤーを活用する生活が思ったより浸透している。
はい、この製品をお勧めします
これは Daily Collection HD9216/66 ノンフライヤー に対するレビューです
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これは Daily Collection HD9216/66 ノンフライヤー に対するレビューです
従来のフィリップス製フライヤーでフライドポテトを調理した場合との比較。