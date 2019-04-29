フィリップスのノンフライヤー TVCMなどで油を使わずに揚げ物ができる。 食品に含まれる油分を上手に利用するので、焦げ目も付く。 外はサクッと、中はジューシーに出来上がる。 ホントかな？ 私も家内も最初は懐疑的でした。 最初は冷凍のフライドポテト 取説に従って、3分ほど予熱した後、一袋300gを全量をノンフライヤーのバスケットに入れます。 バスケットの容量は2.2リットルあり、２袋同時でも軽々調理できる大きさです。 温度調整は80度から200度まで筐体上部のダイヤルで目視しつつ調整します。 調理の目安時間は、量によりますが12〜20分。 正面のゼンマイ式ツマミで設定します。一般的なオーブントースターと同じで切れるとチン。 音がして電源が切れます。 製品に慣れるまで、調理する素材と量が定番化するまでは、途中でバスケットを開けて中を確認することが簡単にできます。 ポテトの量によりますが、揺すって撹拌することも可能です。 タイマーが終わる前に調理が完了したと判断した場合は、手動でタイマーダイヤルを０位置に戻します。 ハンドル上にあるボタンを押すと、バスケットパンからバスケットを取り出すことができます。 この時にバスケットを揺すると、破片や余分な油分をバスケットパンに落とすことができます。 おお 油で揚げたフライドポテトより色は薄めですが、きちんと調理されております。 脂分が無い分、じゃがいもそのものの味わいを楽しめると感じました。 旨味が強いので、改めて塩を振る必要が無いと感じるかもしれません。 油分・塩分ともに大幅に減らすことができました。 次は冷凍餃子と冷凍春巻き 強力粉・薄力粉の違いはあれど、基本的に小麦粉から作った皮で具材を包む料理。 どちらも具材に適度な油分が含まれるので、ノンフライヤーで調理しても、美しい焦げ目が楽しめました。 ノンフライヤー調理全般にいえることだと思うのですが、炭化するような焦げとは無縁なので、慣れると本当に楽だと思います。 外はカリッと、中はジューシー 謳い文句通りの出来栄えに感心しました。 トーストやお餅 トーストにも油分が含まれているので、想像よりキレイな焦げ目が付きました。 お餅には焦げ目はつきませんでしたが、芯までよく火が通りますのでフワフワに仕上がります。 エビフライや一口カツ カリッと軽い食感の美味しいフライが出来上がりますが、やはり衣に甘みは出ません。 希望に応じて、オイルを適量スプレーすることによって 油で揚げたフライに近づくようです。 標準装備のダブルレイヤーを利用すれば、一度に家族4人分の調理（温め直し）が可能です。 連続使用も問題なくこなします。 ざっと使ってみて 油を使わずに調理ができることのメリットとして 最初から想像していたのは、低カロリーで仕上がること と 胃腸に優しくしあがること。 それは確かにその通りでした。 使ってみて改めて 「良いな」 と感じたことは 当たり前かもしれませんが、揚げ物油の酸化を気にせずとも良い。 使用後の油の処理の手間が省けること。 これは家庭内シェフの奥様方に福音だと思います。 うちの家庭では、このメリットがイチバン上位に位置するようです。 １升炊き炊飯器より大きめのサイズなので（287 x 315 x 384mm）5.8kg 当初は置き場所に難色を示していた家内ですが、ノンフライヤーの実力に触れて、考えを改めてキッチンの配置換えを行いました。 使用後バスケットパンに残る油の処理も望外に簡単でした。 適量の洗剤をぬるま湯と一緒に入れてしばし放置 テフロン加工が施されたバスケットパンは簡単にお手入れ可能です。 ノンフライヤー調理のとんかつでは物足り無い しかし油分が気になる そんな場合は お惣菜屋さんから、ラードで揚げたとんかつを買ってきて、ノンフライヤーで温め直すと、余分な油分を落とすことが可能です。 これはカロリー制限中の方にとって大きなメリットだと思います。 カロリー制限中の方、また医療機関から油分制限を受けている方にお伝えします。 油分を制限しつつ動物性タンパクを上手に摂取するのに、このノンフライヤーは力強い味方になると思います。 調理後のバスケットパンに残る油分を見れば、それに納得されると思います。 あの油を体内に入れること無く、この旨味を楽しめます。 育ち盛りのお子様を抱えて、毎日揚げ物を作るママにも たまにしか揚げ物を楽しまなくなった熟年家庭にも 食事制限が必要なご家族を抱えているご家庭にも 幅広くオススメできる とても便利で安全で簡単な調理家電 それがフィリップス・ノンフライヤーです。