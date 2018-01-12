道路から取り込まれた NO2 や SO2 など有害なガスを除去

交通量の多い道路を走行中、排気ガスの臭いに悩む方は多いでしょう。エアコン作動時、外気導入を設定した場合、走行中の乗用車やトラックから排出される排気ガスが車内に取り込まれ、溜まっていきます。空気汚染のレベルは車外より車内の方がはるかに高く、後部座席に座るお子様が危険にさらされることになるのです。フィリップスの SelectFilter Plus 技術は排気ガスに含まれる二酸化窒素（NO2）や二酸化硫黄（SO2）などを除去するので、車内の空気をクリーンに保ちます。