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GoPure SelectFilter Plus 120交換フィルター（自動車用空気清浄機）

GSF120P110X1

1 受賞

あなたの愛車にクリーンな空気を

SelectFilter Plus はマルチレイヤーフィルター技術採用により、PM2.5 などの微小粒子や有毒な排気ガスなどを効率的に除去し、車内の空気をクリーンにします。空気中の花粉を 90％除去します（Airmid 認定）。

すべての特長を見る

花粉やウイルスなど、最大 125 の有害な物質を除去します

あなたの愛車にクリーンな空気を

  • 微小粒子の除去

  • 排気ガスの処理

  • 有害なガスの除去

  • 90％のアレルゲンを除去

0.3µm 以下の有害な超微粒子の除去

0.3µm 以下の有害な超微粒子の除去

フィリップス独自の SelectFilter Plus フィルター技術は、一体型のプレフィルターにより、車内で検出した PM2.5 などの有害な微小粒子の他、タバコの煙、埃、空気中のアレルゲン、ウイルス、バクテリアを効果的に除去します。

排気ガスなどの有害なガスを効率的に除去

排気ガスなどの有害なガスを効率的に除去

フィリップス独自の SelectFilter Plus 技術は 3 層構造で、HESA フィルターが車内の有害なガス状化学物質を除去します。強力な吸収酸化プロセスにより有害なガス状物質を除去し、排気ガス、産業汚染物質、車内のプラスチック製品やインテリアの表面仕上げから発生する化学物質、その他臭いを発する物質（揮発性有機化合物（VOC）、トルエン、ホルムアルデヒドなど）を含む空気を浄化します。

道路から取り込まれた NO2 や SO2 など有害なガスを除去

道路から取り込まれた NO2 や SO2 など有害なガスを除去

交通量の多い道路を走行中、排気ガスの臭いに悩む方は多いでしょう。エアコン作動時、外気導入を設定した場合、走行中の乗用車やトラックから排出される排気ガスが車内に取り込まれ、溜まっていきます。空気汚染のレベルは車外より車内の方がはるかに高く、後部座席に座るお子様が危険にさらされることになるのです。フィリップスの SelectFilter Plus 技術は排気ガスに含まれる二酸化窒素（NO2）や二酸化硫黄（SO2）などを除去するので、車内の空気をクリーンに保ちます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

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