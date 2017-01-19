販売終了
FX5MBK/00
重量感のある低音
高性能のドライバーと調節可能なバスブーストコントロールによる、最高のサウンドを体験できます。この軽くて頑丈なデザインのヘッドフォンは、耐久性と長時間装着したときの快適さを重視して設計されています。
40mm ドライバー／密閉型
オーバーイヤー
40mm ネオジウムドライバーが重低音とパワフルなサウンドをお届けします。バスコントロールは調節可能で、いつでも好きな時にサウンド体験を自分好みに合わせることができます。
調整可能なバスブーストコントロールにより、それぞれの曲に対して最適なバスレベルを設定できます。どこでもお好きな方法で音楽を楽しめます。
FX ヘッドフォンはボール状に折りたためるユニークなデザインで、持ち運びと収納に便利です。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
kaiser69
19/01/2017
日本
有線なら一択の気持ち良さ
店頭に携帯オーディオ持参で試聴。まず能率の良さと広帯域再生に驚いた。はじめはいわゆるドンシャリに感じたが、バランスよく伸び、かつまるでエージングを終えたかのようにとげとげしさがなく聞いていて気持ちが良い。側圧も含めて装着感も抜群。 パーツは樹脂製だがぱっと見、金属かと思うような高級感もある外観。オーバーイヤーは方出しケーブルに限る。折りたたむとフラットになるのも便利だ。 ベースブーストをONにせずとも十分に低音は出るが聴く音楽のジャンルや好みによっては便利かもしれない。 コストパフォーマンスに優れた銘機だと思う。
はい、この製品をお勧めします
これは FX5MBK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
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これは FX5MBK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです