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販売終了

ドッキングスピーカー

DS7510/11

3

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

携帯に便利なデザイン

コンパクトで持ち運びに非常に便利なこのプレイヤーは、小型ながらも最高のパフォーマンスを提供し、iPhone や iPod のサウンドをパワフルに再生できます。高音質の音楽をどこにでも持ち歩けます。

すべての特長を見る

心奪われるサウンド

携帯に便利なデザイン

  • iPod、iPhone 用

  • バッテリー／AC アダプター両用

iPod／iPhone をケースに入れたままドッキング

iPod／iPhone をケースに入れたままドッキング

スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。

歪みがなく、豊かで精密な低音を実現する wOOx 技術

歪みがなく、豊かで精密な低音を実現する wOOx 技術

革新的なスピーカーのコンセプトである wOOx 技術により、他のオーディオシステムよりも豊かで深い低音を体感できます。特殊なスピーカードライバーが wOOx 技術と連動し、メインドライバーとツイーター間で高精度なチューニングが行われることで、低～中周波域から高周波域へのスムーズな遷移が可能です。デュアルサスペンションと完全対称サンドイッチ構造は、歪みを抑えて、精密な低音を実現します。wOOx は、スピーカーボックスをフルボリュームで使用することで、非常に深くダイナミックな低音を再生し、音楽のインパクトを高めます。

ほとんどの電子機器に簡単に接続できる AUX 入力

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
4
2
1

29/03/2012

Singapore

Singapore

This dock player is new but can work with iPod Touch with Firmware 4.2.1. But this is rather simple player with no internet music. Wanted to get DS7600 but it cannot work with the above device. It comes with a nice bag though.

はい、この製品をお勧めします

これは DS7510 docking speaker に対するレビューです

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これは DS7510 docking speaker に対するレビューです

20/01/2012

Singapore

Singapore

Value for money

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これは DS7510 docking speaker に対するレビューです

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