販売終了
DS7510/11
携帯に便利なデザイン
コンパクトで持ち運びに非常に便利なこのプレイヤーは、小型ながらも最高のパフォーマンスを提供し、iPhone や iPod のサウンドをパワフルに再生できます。高音質の音楽をどこにでも持ち歩けます。
iPod、iPhone 用
バッテリー／AC アダプター両用
スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。
革新的なスピーカーのコンセプトである wOOx 技術により、他のオーディオシステムよりも豊かで深い低音を体感できます。特殊なスピーカードライバーが wOOx 技術と連動し、メインドライバーとツイーター間で高精度なチューニングが行われることで、低～中周波域から高周波域へのスムーズな遷移が可能です。デュアルサスペンションと完全対称サンドイッチ構造は、歪みを抑えて、精密な低音を実現します。wOOx は、スピーカーボックスをフルボリュームで使用することで、非常に深くダイナミックな低音を再生し、音楽のインパクトを高めます。
3.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
AnnieYap
29/03/2012
Singapore
This dock player is new but can work with iPod Touch with Firmware 4.2.1. But this is rather simple player with no internet music. Wanted to get DS7600 but it cannot work with the above device. It comes with a nice bag though.
はい、この製品をお勧めします
これは DS7510 docking speaker に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは DS7510 docking speaker に対するレビューです
Anthony_Tang
20/01/2012
Singapore
Value for money
はい、この製品をお勧めします
これは DS7510 docking speaker に対するレビューです
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