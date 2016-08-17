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販売終了

ドッキングスピーカー

DS1155/11

3

| (6) レビュー

ご家庭でのリスニングに合ったサウンド

Lightning コネクターで iPhone 5 や最新の iPods に接続できる DS1155 ドッキングスピーカーは、深みのある豊かなサウンド表現はもちろん、時刻表示とソフトなナイトライトも備えているため、ベッドサイドに最適です。

すべての特長を見る

ご家庭でのリスニングに合ったサウンド

  • ライトニングコネクター搭載

  • iPod、iPhone 用

  • 充電用 USB ポート

  • 6W

Lightning コネクター経由で高速充電、音楽再生

Lightning コネクター経由で高速充電、音楽再生

新しい Lightning コネクター経由で iPod／iPhone を充電しながらお気に入りの音楽を楽しめます。直接スピーカーにドッキングするだけで、好きな曲を優れた音質で再生できます。再生中に充電もできるので、バッテリー切れの心配もありません。

iPhone／iPod をドッキングすると、時刻設定を自動同期

接続してドッキングすると、ドッキングステーションでは、iPhone／iPod の時刻設定と自動同期します。

携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー

技術仕様

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レビュー

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3.0

5 中

6

レビュー

4
2

17/08/2016

Australia

Australia

確認済みの購入者

Best in class....

This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....

はい、この製品をお勧めします

これは DS1155 docking speaker に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは DS1155 docking speaker に対するレビューです

04/05/2017

New Zealand

New Zealand

Love love love this product!!! A+

Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.

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これは DS1155 docking speaker に対するレビューです

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これは DS1155 docking speaker に対するレビューです

06/04/2015

한국

한국

블루투스 기능 없다는게 너무 치명적 이네요

다른건 다 좋은데 블루투스 없는건 안좋은거 같습니다.......................

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これは DS1155 도킹 스피커 に対するレビューです

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