販売終了
DS1155/11
ご家庭でのリスニングに合ったサウンド
Lightning コネクターで iPhone 5 や最新の iPods に接続できる DS1155 ドッキングスピーカーは、深みのある豊かなサウンド表現はもちろん、時刻表示とソフトなナイトライトも備えているため、ベッドサイドに最適です。
ライトニングコネクター搭載
iPod、iPhone 用
充電用 USB ポート
6W
新しい Lightning コネクター経由で iPod／iPhone を充電しながらお気に入りの音楽を楽しめます。直接スピーカーにドッキングするだけで、好きな曲を優れた音質で再生できます。再生中に充電もできるので、バッテリー切れの心配もありません。
接続してドッキングすると、ドッキングステーションでは、iPhone／iPod の時刻設定と自動同期します。
3.0
5 中
6
レビュー
Nightclassic
17/08/2016
Australia
確認済みの購入者
Best in class....
This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 docking speaker に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 docking speaker に対するレビューです
Rozigurl
04/05/2017
New Zealand
Love love love this product!!! A+
Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 docking speaker に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 docking speaker に対するレビューです
서태지와아이들
06/04/2015
한국
블루투스 기능 없다는게 너무 치명적 이네요
다른건 다 좋은데 블루투스 없는건 안좋은거 같습니다.......................
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 도킹 스피커 に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは DS1155 도킹 스피커 に対するレビューです