販売終了
DLP7715CW/11
スリムでパワフルなモバイルバッテリー
10000mAh の大容量で安全なリチウムポリマー電池を採用。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。
10,000 mAh
電源供給
USB A & Type-C 充電ポート
ホワイト
2 つの USB ポートで 2 台のデバイスを同時に充電
ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。
USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話などのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、15W、27W、45W、および最大 100W の電力供給を可能にする USB 規格です。
3.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Gobi07
25/01/2023
Singapore
Product good
Please mention in the detail got warrants or not did mention anything in detail about it
気に入った点
N
気に入らない点
O
はい、この製品をお勧めします
これは DLP7715CW USB power bank に対するレビューです
使用日 2022-12-25
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これは DLP7715CW USB power bank に対するレビューです
使用日 2022-12-25