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USB モバイルバッテリー

DLP7715CW/11

3

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

スリムでパワフルなモバイルバッテリー

10000mAh の大容量で安全なリチウムポリマー電池を採用。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。

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PD 急速充電機能付き

スリムでパワフルなモバイルバッテリー

  • 10,000 mAh

  • 電源供給

  • USB A & Type-C 充電ポート

  • ホワイト

2 つの USB ポートで 2 台のデバイスを同時に充電

2 つの USB ポートで 2 台のデバイスを同時に充電

LED 電源インジケータライト

ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。

Power Delivery 対応 USB-C ポート

USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話などのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、15W、27W、45W、および最大 100W の電力供給を可能にする USB 規格です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
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1

25/01/2023

Singapore

Singapore

Product good

Please mention in the detail got warrants or not did mention anything in detail about it

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O

はい、この製品をお勧めします

これは DLP7715CW USB power bank に対するレビューです

使用日 2022-12-25

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これは DLP7715CW USB power bank に対するレビューです

使用日 2022-12-25

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