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USB モバイルバッテリー

DLP6812NB/11

1

| (1) レビュー

パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

10000mAh の大容量バッテリー。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。

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2 つの USB ポートと Type-C 出力ポート。

パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

  • 10,000 mAh

  • 3 つの USB 充電ポート

  • USB A & Type-C 充電ポート

  • ブラック

USB タイプのデバイスに対応

この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。

携帯しやすいスリムなデザイン

コンパクトかつスタイリッシュなデザインで、データをどこにでも持ち歩くことができます。マルチメディアファイルやドキュメントをいつでも必要なときに使用することができます。

どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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1.0

5 中

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レビュー

5
4
3
2

02/01/2025

Singapore

Singapore

確認済みの購入者

Battery life

The device battery swelled within 2 years of usage. Something not expected for phillips products

これは DLP6812NB USB power bank に対するレビューです

使用日 2024-01-01

これは DLP6812NB USB power bank に対するレビューです

使用日 2024-01-01

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