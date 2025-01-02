販売終了
DLP6812NB/11
パワフルで、スリムかつ美しいデザイン
10000mAh の大容量バッテリー。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。
10,000 mAh
3 つの USB 充電ポート
USB A & Type-C 充電ポート
ブラック
この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。
コンパクトかつスタイリッシュなデザインで、データをどこにでも持ち歩くことができます。マルチメディアファイルやドキュメントをいつでも必要なときに使用することができます。
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
1.0
5 中
1
レビュー
Pgupta101
02/01/2025
Singapore
確認済みの購入者
Battery life
The device battery swelled within 2 years of usage. Something not expected for phillips products
これは DLP6812NB USB power bank に対するレビューです
使用日 2024-01-01
これは DLP6812NB USB power bank に対するレビューです
使用日 2024-01-01