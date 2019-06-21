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USB モバイルバッテリー

DLP6712NP/11

パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

このパワフルかつスリムなモバイルバッテリーは携帯に最適です。充電残量を確認しやすいクリアな LED 表示と、2 台のデバイスを同時に充電できる USB ポートを 2 つ搭載。USB 出力：5V/2.1A（最大出力）。Micro USB/Type-C 入力：5V/2A

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パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

  • 10,000 mAh

  • ピンク

どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

USB タイプのデバイスに対応

この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。

接続と充電用に Micro-USB ケーブルが付属

付属の Micro-USB - USB 2.0 ケーブルは、携帯電話やデジタルカメラ、Micro-USB 接続を備えたその他のポータブルデバイスで使用できます。持ち運び用やデスクの据え置き用として、あるいは紛失したケーブルの交換用として使用可能で、必要なときに接続して充電できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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