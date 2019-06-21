販売終了
DLP6712NP/11
パワフルで、スリムかつ美しいデザイン
このパワフルかつスリムなモバイルバッテリーは携帯に最適です。充電残量を確認しやすいクリアな LED 表示と、2 台のデバイスを同時に充電できる USB ポートを 2 つ搭載。USB 出力：5V/2.1A（最大出力）。Micro USB/Type-C 入力：5V/2A
10,000 mAh
ピンク
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。
付属の Micro-USB - USB 2.0 ケーブルは、携帯電話やデジタルカメラ、Micro-USB 接続を備えたその他のポータブルデバイスで使用できます。持ち運び用やデスクの据え置き用として、あるいは紛失したケーブルの交換用として使用可能で、必要なときに接続して充電できます。
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