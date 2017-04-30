販売終了
DLP6100WT/11
超スリムなのに大容量
必要なときに電力を供給。スリムかつ大容量のモバイルバッテリーで、iPhone を 3 回以上フル充電することができます。リチウムポリマーバッテリーとスマートプロテクションにより、お客様は安全にデバイスをお使いいただけます。
汎用
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
付属の Micro-USB - USB 2.0 ケーブルは、携帯電話やデジタルカメラ、Micro-USB 接続を備えたその他のポータブルデバイスで使用できます。持ち運び用やデスクの据え置き用として、あるいは紛失したケーブルの交換用として使用可能で、必要なときに接続して充電できます。
このポータブル電源は、外出先でも 2 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。