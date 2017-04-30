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USB モバイルバッテリー

DLP6100WT/11

超スリムなのに大容量

必要なときに電力を供給。スリムかつ大容量のモバイルバッテリーで、iPhone を 3 回以上フル充電することができます。リチウムポリマーバッテリーとスマートプロテクションにより、お客様は安全にデバイスをお使いいただけます。

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ライトニングケーブル一体型、1 つ以上の USB ポート

超スリムなのに大容量

  • 汎用

どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

接続と充電用に Micro-USB ケーブルが付属

付属の Micro-USB - USB 2.0 ケーブルは、携帯電話やデジタルカメラ、Micro-USB 接続を備えたその他のポータブルデバイスで使用できます。持ち運び用やデスクの据え置き用として、あるいは紛失したケーブルの交換用として使用可能で、必要なときに接続して充電できます。

外出先でデバイスを複数回充電可能

このポータブル電源は、外出先でも 2 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。

技術仕様

ドキュメント

ローカライズされた商用カタログ

  • PDF ファイル, 274.9 kB
  • 22 November 2023

ユーザーマニュアル

  • PDF ファイル, 3.7 MB
  • 23 November 2023

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