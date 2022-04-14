販売終了
DLP3538/11
ハンズフリーで快適に安全な通話を
軽量でコンパクトなデザインの快適なヘッドセット。バッテリー持ち時間は約 6 時間で、通話や音楽を長時間楽しめます。Bluetooth は伝送距離 10 メートルのバージョン 5。ノイズリダクションは CVC 8.0 を採用。
モノ BT ヘッドセット
携帯電話を操作せずに通話を管理できます。着信応答、着信拒否、音声ダイヤル、リダイヤルに対応します。音声ダイヤルとリダイヤルを利用するには、お使いの携帯電話がこれらの機能に対応している必要があります。
Bluetooth® v5.0
2.8
5 中
5
レビュー
eight
14/04/2022
日本
問題なく使えております。
話す、聞くという行為に対し、問題なく使えており、価格も安いことから良いと思います。マイクの品質は普通、スピーカーの品質は会話であれば問題なし。音楽にはチープな音で全く向きません。 電話切断時などに無音で切断されているので、切断されたかどうかわからないという点や音声が日本語に対応しておらず、今後の改善に期待したいところです。オンライでのアップデート対応など期待したいですね。
気に入った点
マイクの品質
気に入らない点
切断時に無音だったり、細かい修正点は期待したいです。
はい、この製品をお勧めします
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-03-13
はい、この製品をお勧めします
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-03-13
akhk
17/12/2021
日本
確認済みの購入者
ほぼ期待通りの製品でした
以前はマイク付きインイヤーヘッドホンでテレワークしていたのですが、両耳間のケーブルが煩わしいので片耳のヘッドセットを探していました。ほぼ期待通りの使い心地です。
気に入った点
モノラルにしては音質が良い。Bluetoothの接続が簡単で早い。補助バッテリー内蔵ケースがコンパクト
気に入らない点
耳穴へのフィット感がいまいち。イヤーパッドのバリエーションがあれば購入を検討したい。
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2020-11-17
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2020-11-17
HAL9000Gen2
26/02/2022
日本
確認済みの購入者
追記
サイズは小さくてよいが、耳掛けの形状や日本語の音声アラート未対応が残念。オンラインアップデート対応を望む。
気に入った点
サイズが小さい
気に入らない点
日本語音声アラート未対応
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-01-26
これは DLP3538 Bluetooth® モノヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-01-26