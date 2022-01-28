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マイク

DLM9318CP/11

スターのように歌いましょう

洗練されたデザインのワイヤレスマイクで、いつでも好きなときに歌えます。8W の高音質スピーカーと 2600mAh の内蔵バッテリーを搭載。Bluetooth 5.1 対応で、無線周波数範囲は 2,400～2,480MHz。

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どこでも好きな場所で

スターのように歌いましょう

  • Bluetooth 接続

  • 2600 mAh

  • Type C ポート

  • ピンク

マイクに 2600mAh バッテリーを内蔵

バッテリー容量 3.7V 2600mAh で 4～6 時間の使用が可能。USB-C 急速充電 15 分で、1 時間の使用が可能。

多彩なマイク機能

TWS ペアリング：1 台の携帯電話に 2 台のマイクを接続してデュエットできます。歌わないときは、2 台の Bluetooth スピーカーとして使用できます。独自の DSP 処理、リバーブ、ディレイ、ハウリング抑制を独立してコントロール。ライブ配信可能なプロ仕様の録音出力インターフェース

マイクの多彩な出力とコントロール

選べるサウンドエフェクト：コンサート、ベイビーサウンド、モンスターサウンド、KTV サウンド、オリジナルサウンド。マイクとスピーカーの音量を調整可能。原曲からボーカルを除去して伴奏モードに変更できるキースイッチ。独自の DSP 処理、リバーブ、ディレイ、ハウリング抑制を独立してコントロール。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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