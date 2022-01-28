多彩なマイク機能

TWS ペアリング：1 台の携帯電話に 2 台のマイクを接続してデュエットできます。歌わないときは、2 台の Bluetooth スピーカーとして使用できます。独自の DSP 処理、リバーブ、ディレイ、ハウリング抑制を独立してコントロール。ライブ配信可能なプロ仕様の録音出力インターフェース