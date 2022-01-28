DLM9317CB/11
スターのように歌いましょう
この洗練されたデザインのワイヤレスマイクで、いつでも好きなときに歌えます。8W ハイファイスピーカー、2600mAh 内蔵バッテリー。5 種類のサウンドエフェクトと多彩な K ソングエフェクトを内蔵。
Bluetooth 接続
2600 mAh
Type C ポート
ブラック
バッテリー容量 3.7V 2600mAh で 4～6 時間の使用が可能。USB-C 急速充電 15 分で、1 時間の使用が可能。
TWS ペアリング：1 台の携帯電話に 2 台のマイクを接続してデュエットできます。歌わないときは、2 台の Bluetooth スピーカーとして使用できます。独自の DSP 処理、リバーブ、ディレイ、ハウリング抑制を独立してコントロール。ライブ配信可能なプロ仕様の録音出力インターフェース
選べるサウンドエフェクト：コンサート、ベイビーサウンド、モンスターサウンド、KTV サウンド、オリジナルサウンド。マイクとスピーカーの音量を調整可能。原曲からボーカルを除去して伴奏モードに変更できるキースイッチ。独自の DSP 処理、リバーブ、ディレイ、ハウリング抑制を独立してコントロール。
レビュー