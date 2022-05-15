ワイヤレスマイク：送信機＆受信機

革新的なDSP+ノイズリダクションアルゴリズムを採用した2.4g周波数帯により、優れた耐干渉性能を実現。高性能コンデンサー搭載ユニットの動作距離は最大100M、バッテリー駆動時間は8時間です。音量調節機能も搭載しています。