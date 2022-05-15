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販売終了

ワイヤレスマイク

DLM3541CB/11

ワイヤレスマイク：送信機＆受信機

革新的なDSP+ノイズリダクションアルゴリズムを採用した2.4g周波数帯により、優れた耐干渉性能を実現。高性能コンデンサー搭載ユニットの動作距離は最大100M、バッテリー駆動時間は8時間です。音量調節機能も搭載しています。

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GFSK変調

ワイヤレスマイク：送信機＆受信機

  • 非常にクリア

  • USB-Cポート

  • 充電式

2.4G周波数帯の適応型周波数ホッピング通信

高性能コンデンサーマイクを内蔵した送信機により、クリアで自然な音声を実現します。革新的なDSP+ノイズ低減アルゴリズムを採用し、周囲のノイズを効果的に除去。2.4g周波数帯の適応型周波数ホッピング通信により、優れた耐干渉性能を発揮します。  

1回の充電で最大8時間使用可能

低消費電力回路設計を採用。送信機と受信機には、容量250mAh、電圧3.7Vのバッテリーを内蔵しています。（USB-Cソケット入力5V/500mA、充電時間2.5時間）8時間のバッテリー駆動が可能です

安定した通信伝送

伝送には2.4g周波数帯の自動周波数変調を採用して通信を行い、優れた耐干渉性能を実現しています。変調方式はGFSKです。無線周波数範囲は2400 - 2480MHzです。音声周波数は30 Hz - 20 kHz、音声遅延は<20msです。信号対雑音比は>80dBです。

技術仕様

この製品に関するサポート

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