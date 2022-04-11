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販売終了

ワイヤレスマイク

DLM3539CB/11

2-in-1、送信機2台＆受信機1台

革新的なDSP+ノイズ低減アルゴリズムを採用した2.4g周波数帯により、優れた耐干渉性能を実現。TFT HDディスプレイ搭載ユニットは、最大50Mの動作距離と12時間のバッテリー駆動時間を実現します。（充電ボックス使用時は46時間使用可能）

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GFSK変調

2-in-1、送信機2台＆受信機1台

  • 非常にクリア

  • 充電式

2.4G周波数帯の適応型周波数ホッピング通信

高性能コンデンサーマイクを内蔵した送信機により、クリアで自然な音声を実現します。革新的なDSP+ノイズ低減アルゴリズムを採用し、周囲のノイズを効果的に除去。2.4g周波数帯の適応型周波数ホッピング通信により、優れた耐干渉性能を発揮します。  

最大12時間のバッテリー駆動時間

低消費電力回路設計により、1回の充電で最大12時間使用できます。送信機と受信機には、容量300mAh、電圧3.7Vのバッテリー、Type-Cソケットを搭載し、充電時間は1.5時間です。容量3000mAh、電圧3.7Vの内蔵バッテリーを備えたモバイル充電ボックスが付属し、充電と収納を一体化しています。合計使用時間は46時間、または3回の充電サイクルまで延長できます。

フルコントロールマイクシステム

送信機に搭載されたミュート機能スイッチとノイズ低減／ノイズ低減オフスイッチにより、ライブ配信中の操作をコントロールできます。送信機と受信機の両方で送信音量を調節できます。送信機はリバーブモードにも対応しています。

技術仕様

この製品に関するサポート

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