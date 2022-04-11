最大12時間のバッテリー駆動時間

低消費電力回路設計により、1回の充電で最大12時間使用できます。送信機と受信機には、容量300mAh、電圧3.7Vのバッテリー、Type-Cソケットを搭載し、充電時間は1.5時間です。容量3000mAh、電圧3.7Vの内蔵バッテリーを備えたモバイル充電ボックスが付属し、充電と収納を一体化しています。合計使用時間は46時間、または3回の充電サイクルまで延長できます。