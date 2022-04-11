販売終了
DLM3539CB/11
2-in-1、送信機2台＆受信機1台
革新的なDSP+ノイズ低減アルゴリズムを採用した2.4g周波数帯により、優れた耐干渉性能を実現。TFT HDディスプレイ搭載ユニットは、最大50Mの動作距離と12時間のバッテリー駆動時間を実現します。（充電ボックス使用時は46時間使用可能）
非常にクリア
充電式
高性能コンデンサーマイクを内蔵した送信機により、クリアで自然な音声を実現します。革新的なDSP+ノイズ低減アルゴリズムを採用し、周囲のノイズを効果的に除去。2.4g周波数帯の適応型周波数ホッピング通信により、優れた耐干渉性能を発揮します。
低消費電力回路設計により、1回の充電で最大12時間使用できます。送信機と受信機には、容量300mAh、電圧3.7Vのバッテリー、Type-Cソケットを搭載し、充電時間は1.5時間です。容量3000mAh、電圧3.7Vの内蔵バッテリーを備えたモバイル充電ボックスが付属し、充電と収納を一体化しています。合計使用時間は46時間、または3回の充電サイクルまで延長できます。
送信機に搭載されたミュート機能スイッチとノイズ低減／ノイズ低減オフスイッチにより、ライブ配信中の操作をコントロールできます。送信機と受信機の両方で送信音量を調節できます。送信機はリバーブモードにも対応しています。
レビュー