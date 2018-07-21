販売終了
BSC111/06
約 1 分で洗顔
回転テクノロジーを採用したミニ洗顔ブラシ。コンパクトで使いやすく、どこにでも携帯できるので、毎日のスキンケアに最適です。
回転テクノロジー
クレンジング
洗顔ブラシ 1 つ
1 段階の強度設定
回転動作によって高い洗浄効果を保ちながら、お肌に刺激を与えずに不純物をすばやく取り除くことができます。
ノーマルスキン用ブラシは、回転テクノロジーと 17,000 本のシルキーでソフトな毛で 6 倍の洗浄効果を実現し、明るいもち肌に仕上げます。
ビザピュアミニ洗顔ブラシは、肌にやさしく汚れをしっかり落とします。シルキータッチのソフトな極細毛が密集したブラシで、なめらかな滑りと快適な肌触りを実現、1 日 2 回使用しても肌を傷めることはありません。
アワード
4.6
5 中
24
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
ami911
21/07/2018
日本
確認済みの購入者
コンパクトで可愛い！
バスタイムが楽しくなりました。コードレスでスリムでコンパクト！ボディのピンクも愛らしい色でお気に入りです。 ニキビとニキビ跡で悩んでいる女子大生の娘と一緒に使用しています。さすがに同じブラシでは抵抗があるので、ヘッドのブラシを一つ買い足しました。一つのボディで2人で使用できるのでお得感あります。 充電式でコードレスも良いです。
はい、この製品をお勧めします
これは VisaPure BSC111/06 ミニ洗顔ブラシ に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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suu2121
16/07/2018
日本
確認済みの購入者
肌が明るくなりました
肌を傷めないかと心配でしたが、ブラシの毛がとても細くて柔らかいので、顔をやさしくなぞるようにするだけで、しっかり毛穴の汚れを落としてくれました。充電式で丸洗いできるので、浴室で使えるし、モーターもしっかりしているので長持ちしそうだし、お値段以上だと思いました。
はい、この製品をお勧めします
これは VisaPure BSC111/06 ミニ洗顔ブラシ に対するレビューです
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monimonikosan
21/06/2018
日本
とても気に入っております！
フィリップスアンバサダー限定 ビザピュアモニターに参加いたしました。 コンパクトなサイズでとても握りやすく、可愛らしいピンクのボディに柔らかブラシ、充電タイプの安心の防水仕様、非常に使用感良くとても気に入って使っております。 手洗顔の6倍の洗浄効果の肌に優しい新洗顔習慣で、簡単すばやく透明感のある肌へ導きます。 朝の洗顔時や、夜のクレンジング後に肌とブラシをぬるま湯で濡らしてから、普段使用している洗顔料を適量塗布します。 ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当てて、鼻側から耳側にむかってブラシを優しく滑らせて洗浄します。 強く押し付けたり、何度も同じ個所にブラシを当てていると肌に刺激を与えてしまうので要注意です。 洗い上がりは小鼻の周りや、普段ザラツキの気になる部分が皮脂ヨゴレが取り除けてスッキリした感じです。 ノーマル肌用のブラシがセットになっておりますが、この他に敏感肌（ノーマル肌～敏感肌用）、アクネ（ニキビ・吹き出物ができやすいタイプ用）、毛穴ディープクレンジング（毛穴の開き、黒ずみが気になる肌用）、エクスフォリエーション（全ての肌タイプ）の４つのブラシが別売となっています。 ビザピュアシリーズ替ブラシに対応。
はい、この製品をお勧めします
これは VisaPure BSC111/06 ミニ洗顔ブラシ に対するレビューです
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