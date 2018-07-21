小さくて持ちやすく、持ち運びにも便利なサイズです。 ブラシが柔らかいので敏感肌の私でもトラブルなく使用できています。1回の洗顔でツルツルすべすべ、柔らかな肌になり違いが実感できました。洗顔後はついライトの下で主人にお肌を見せつけたくなります。また、普通の洗顔よりも化粧水がよく浸透し、お肌のトーンが明るくなった気がしております。毎回の洗顔が楽しみになりました。ただ、何秒洗ったかわからなくなるので、ゾーンタイマーがついているとさらによかったです。 主人も使用したところ、男性の頑固ないちご鼻のざらざら感が1回でかなりつるつるになりました。保湿をせずに使い続けているとバリバリになっていたので、保湿はされた方がいいと思います。 お風呂でも使えますし、丸洗いもできるのでお手入れが簡単です。石鹸を泡立てなくてもきれいに洗えるのでずぼらな私でも継続して使用できています。友達や家族へのプレゼントにも良いと思いました。