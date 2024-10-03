販売終了
BG2026/15
快適な深剃り
Series 3000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現します。胸でも、手が届きにくい背中でも、シェービングしたり、付属の 3mm、5mm、7mm コームを使用してトリミングすることができます。
肌にやさしい
3 種類のコーム、3～7mm
8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用可能
ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。スキンコンフォートシステムにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。また、尖った先端が肌に触れることはありません。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。
丸みを帯びた刃先とシェービング刃を採用し、シェービング中の肌を保護します。
長さの異なる全身のムダ毛に対応する 3 種類のコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm、5mm、7mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
4.0
5 中
95
レビュー
80%
のがこの製品を推奨
SAM715
03/10/2024
日本
プロモーションの一部
パワフルにそれるグルーミング
剃りにくい場所や濃い場所なのでどんな場所でも楽々と剃ることができます。 またアタッチメントがあり自分の思う長さにトリミングでき、すてきな商品です。 双方向ですることができ、肌にやさしい設計になっているところも魅力です
気に入った点
双方向で剃れて、肌にやさしい。どんな部位でもそれる
気に入らない点
アタッチメントが時々外れやすい
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-03
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-03
笑門来福
02/10/2024
日本
プロモーションの一部
お手入れ簡単、水洗い洗浄が出来るのが衛生的で嬉しい
3ミリ、5ミリ、7ミリのコームのうちの3ミリを使用。本体を往復させてトリミング出来ますし、コードレスで使用出来ますので、ムダ毛を楽に処理出来ました。本体サイズもコンパクトで扱いやすかったです。コームと肌の接地面も特に痛みはございませんでした。使用後はコームは勿論のこと、ヘッド部分も水洗い洗浄が出来るので衛生的なのが嬉しいですね。オイルを差さなくても良いのも楽で良いです。
気に入った点
洗浄出来るのは、デリケートゾーンに使用する方には特に良いと思います。
気に入らない点
USB電源アダプタが付属されておりませんので、コンセントにて充電したい方は別途購入しなければならないのが残念です。
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-02
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-02
けんちん
01/10/2024
日本
プロモーションの一部
素晴らしい剃り心地
初めて電動ボディトリマーを使用しました。 剃った後の感じが素晴らしいですね。 適度な長さで剃れます。 あまり深剃りには向かなそうですが、サラッと剃るには充分です。 引き続き、使っていきたいと思います。
気に入った点
剃り味
気に入らない点
深剃りには、あまり向かなそう
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-01
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです
使用日 2024-09-01
ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による