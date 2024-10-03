全身を短時間にツルツルにしてくれます。だいたい５０分程度の時間で、全身をツルツルにすることができました。途中でバッテリー切れになることもなかったです。剃り味はとても良いです。ただ、何度か往復しないと完全に剃ることはできないこともありました。でも、これだけ短時間で安全に剃ることができて大変満足です。毛が引っかかって痛い思いをすることもありませんでした。だいたい10分くらいで、片足全体を剃ることができました。剃り心地も、機械を強くあてたためか少しヒリヒリすることはありましたが、そこまで痛くありませんでした。以前から、毛が剛毛で悩んでいましたが、この機械でとても短時間に悩みが解決しました。大変気に入っています。カミソリよろもずっと短時間で安全にできるので、これからも使い続けていきたいです。バッテリーは、1時間程度でフル充電できました。コードを機械につなぐだけで簡単に充電できます。替刃は、1年程度を目安に交換する必要があるみたいですが、替刃もインターネットで検索したところ2000円くらいで購入できるので、とてもリーズナブルだと感じました。大切にこれからも利用していきたいと思います。