製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

お知らせ

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく見る
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 心理的恩恵写真
  • 梱包写真
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 心理的恩恵写真
  • 梱包写真

販売終了

Bodygroom series 3000シャワー対応ボディーグルーマー

BG2026/15

4

| (95) レビュー | 80% のがこの製品を推奨

快適な深剃り

Series 3000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現します。胸でも、手が届きにくい背中でも、シェービングしたり、付属の 3mm、5mm、7mm コームを使用してトリミングすることができます。

すべての特長を見る
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.1ブランド1

ボディーのお手入れに

快適な深剃り

  • 肌にやさしい

  • 3 種類のコーム、3～7mm

  • 8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用可能

全身のムダ毛を剃る・整える

全身のムダ毛を剃る・整える

ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。スキンコンフォートシステムにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。また、尖った先端が肌に触れることはありません。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。

丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

丸みを帯びた刃先とシェービング刃を採用し、シェービング中の肌を保護します。

3mm、5mm、7mm にトリミングできる 3 種類のコームが付属

3mm、5mm、7mm にトリミングできる 3 種類のコームが付属

長さの異なる全身のムダ毛に対応する 3 種類のコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm、5mm、7mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.0

5 中

95

レビュー

80%

のがこの製品を推奨

03/10/2024

日本

日本

パワフルにそれるグルーミング

剃りにくい場所や濃い場所なのでどんな場所でも楽々と剃ることができます。 またアタッチメントがあり自分の思う長さにトリミングでき、すてきな商品です。 双方向ですることができ、肌にやさしい設計になっているところも魅力です

気に入った点

双方向で剃れて、肌にやさしい。どんな部位でもそれる

気に入らない点

アタッチメントが時々外れやすい

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-03

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-03

02/10/2024

日本

日本

お手入れ簡単、水洗い洗浄が出来るのが衛生的で嬉しい

3ミリ、5ミリ、7ミリのコームのうちの3ミリを使用。本体を往復させてトリミング出来ますし、コードレスで使用出来ますので、ムダ毛を楽に処理出来ました。本体サイズもコンパクトで扱いやすかったです。コームと肌の接地面も特に痛みはございませんでした。使用後はコームは勿論のこと、ヘッド部分も水洗い洗浄が出来るので衛生的なのが嬉しいですね。オイルを差さなくても良いのも楽で良いです。

気に入った点

洗浄出来るのは、デリケートゾーンに使用する方には特に良いと思います。

気に入らない点

USB電源アダプタが付属されておりませんので、コンセントにて充電したい方は別途購入しなければならないのが残念です。

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-02

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-02

01/10/2024

日本

日本

素晴らしい剃り心地

初めて電動ボディトリマーを使用しました。 剃った後の感じが素晴らしいですね。 適度な長さで剃れます。 あまり深剃りには向かなそうですが、サラッと剃るには充分です。 引き続き、使っていきたいと思います。

気に入った点

剃り味

気に入らない点

深剃りには、あまり向かなそう

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-01

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 3000 BG3027/03 シャワー対応／ボディー用トリマー に対するレビューです

使用日 2024-09-01

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. ユーロモニターインターナショナル調べ　小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による 