BG1024/17
肌にやさしくムダ毛を整える
ボディーグルーマーシリーズ 1000 は、全身のお手入れに使用できる設計で、傷めにくいスキンプロテクターを採用、スリムなデザインのため、範囲の小さいデリケートエリアにも使いやすく、携帯にも便利です。0.5㎜または3㎜に長さを調整できます。
スキンプロテクター
取り付け簡単なコーム（3mm）1 個
独自のスキンプロテクターがデリケートな部分を守ります。刃が肌に直接触れず、快適に 0.5mm の長さに整えられます。
2 方向トリマーと 3 mm コームを使用して、どの方向でも毛をカットできます。毛が濃い場合は、あらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
濡れた状態でも乾いた状態でも使える 100 ％防水仕様のボディーグルーマーなので、シャワー室の内外で使用できます。ただし、最良の結果を得るには、シャワーを浴びる前の乾いた毛に使用してください。
1.8
5 中
5
レビュー
Howhey
24/02/2024
日本
シェーバー代わりにお気に入り
カミソリ負けするので、シェーバー代わりにこれを使ってます。刃が触れないからカミソリ負けと無縁で最高。3mmアタッチメントの評判が微妙らしいですが、シェーバー代わりなんで0.5mmしか使った事なし。0.5は全く問題無し。乾電池式なのも個人的には好きです。
気に入った点
軽い、0.5mmでぱっと見カミソリで剃った風になる（よく見ると残ってはいる）、電池切れでも乾電池交換で即使える
気に入らない点
切れ味はカミソリやシェーバーには勿論及ばないので、割り切りが必要。
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom series 1000 BG1024/17 ボディーグルーマー に対するレビューです
使用日 2022-02-24
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom series 1000 BG1024/17 ボディーグルーマー に対するレビューです
使用日 2022-02-24
まつがえ
08/10/2026
日本
替えのコームの高さとカスタマーサポートの対応の悪さ
多くの人が書いているように、コームが破損しやすく、コームのみを購入するのに、送料込みで、2464円（2026年10月）します。電話で問い合わせをして、驚いたのが、支払い方法が現金での代引きのみだということ。ネットでの販売ページもなければ、クレジットカード等での決済も不可なことは、現代とは思えませんでした。 また、カスタマーサポートの対応が要領を得なく、「BG1024の替えのコームがほしい」と言ってもすぐに伝わらず、こちらが説明書、本体まで用意し、何度も保留され15分かかりました。 メーカー様にお願いなのですが、できれば本体にコームを２つ付けてほしいです。本体より先に、ただのコーム（プラスチックの小さな部品）が壊れ、本体に近い金額を払って交換するのはユーザー体験が悪すぎます。
これは Bodygroom series 1000 BG1024/17 ボディーグルーマー に対するレビューです
使用日 2023-07-13
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使用日 2023-07-13
ふくちゃんdayo
08/09/2023
日本
コームの耐久度低すぎる
購入して半年でコームが壊れました。アフターで部品出るか聞いたところ、送料込みで：2,354円とのことでした。保証対象外みたいです。 ａｍａｚｏｎで2,336円なんですが・・？？？？ コーム目的で買う方は２５００円程度とはいえ、すぐに使えなくなる可能性がありますので別の製品を検討したほうが良いと思います。
気に入らない点
購入して半年でコームが壊れた。
これは Bodygroom series 1000 BG1024/17 ボディーグルーマー に対するレビューです
使用日 2023-05-07
これは Bodygroom series 1000 BG1024/17 ボディーグルーマー に対するレビューです
使用日 2023-05-07
ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による