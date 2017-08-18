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販売終了

Bodygroom series 1000ボディーグルーマー

BG1022/16

4.4

| (38) レビュー | 93% のがこの製品を推奨

2 受賞歴

肌を傷めずムダ毛をトリミング

ボディグルーマー1000シリーズは、全身のお手入れに使用できる設計で、肌を傷めないスキンプロテクターを採用、スリムなデザインのため、範囲の小さいデリケートな部分にも使いやすく、携帯にも便利です。

すべての特長を見る
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電動シェーバー 世界No.1ブランド1

アンダーヘアーにも使用可能

肌を傷めずムダ毛をトリミング

  • スキンプロテクター

  • 取り付け簡単なコーム（3mm）1 個

  • お試し用単3アルカリ乾電池 1 本付属

  • シャワーコード

0.5mm の長さに整えながら肌を守る

0.5mm の長さに整えながら肌を守る

独自のスキンプロテクターがデリケートな部分を守ります。刃が肌に直接触れず、快適に 0.5mm の長さに整えられます。

双方向にもトリミング可能、3mmコーム付き

双方向にもトリミング可能、3mmコーム付き

双方向前後どちらにもトリミングできる独自設計と 3mm コーム付きで、毛がさまざまな方向に生えていても、しっかりキャッチしてカットできます。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。

お試し用単 3 乾電池 1 本付属、最長 2 か月使用可能

お試し用単 3 乾電池 1 本付属、最長 2 か月使用可能

このコンパクトなトリマーは単 3 アルカリ乾電池で、いつでもどこでもコードレス使用が可能。最長 2 か月お使いいただけます。ただし、電池の性能と使用時間は、毛のタイプと利用頻度によって異なります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

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レビュー

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4.4

5 中

38

レビュー

93%

のがこの製品を推奨

2

18/08/2017

日本

日本

簡単！安全！安心！安価!！

使い方は簡単でしかも安全なので安心でき、価格も納得できる。 気軽に持ち運びもできるのでとても助かります。

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです

04/06/2017

日本

日本

確認済みの購入者

使いやすいです。

刃が直接あたらないようになっていて肌に優しく、持ちやすく使いやすい形状で良いと思います。電池式というのも充電の待ち時間が無くていいですね。

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです

28/01/2021

Malaysia

Malaysia

Excellent

Item received via delivery in good condition and neatly wrapped. I tried on my skin and true to its words, it does not hurt my skin at all - although I have not yet to try on my private parts. Overall satisfied with the purchase.

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Showerproof groin and body trimmer に対するレビューです

使用日 2020-12-28

はい、この製品をお勧めします

これは Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Showerproof groin and body trimmer に対するレビューです

使用日 2020-12-28

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注釈

  1. ユーロモニターインターナショナル調べ　小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による 