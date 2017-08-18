販売終了
BG1022/16
肌を傷めずムダ毛をトリミング
ボディグルーマー1000シリーズは、全身のお手入れに使用できる設計で、肌を傷めないスキンプロテクターを採用、スリムなデザインのため、範囲の小さいデリケートな部分にも使いやすく、携帯にも便利です。
スキンプロテクター
取り付け簡単なコーム（3mm）1 個
お試し用単3アルカリ乾電池 1 本付属
シャワーコード
独自のスキンプロテクターがデリケートな部分を守ります。刃が肌に直接触れず、快適に 0.5mm の長さに整えられます。
双方向前後どちらにもトリミングできる独自設計と 3mm コーム付きで、毛がさまざまな方向に生えていても、しっかりキャッチしてカットできます。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
このコンパクトなトリマーは単 3 アルカリ乾電池で、いつでもどこでもコードレス使用が可能。最長 2 か月お使いいただけます。ただし、電池の性能と使用時間は、毛のタイプと利用頻度によって異なります。
アワード
4.4
5 中
38
レビュー
93%
のがこの製品を推奨
yosham57
18/08/2017
日本
簡単！安全！安心！安価!！
使い方は簡単でしかも安全なので安心でき、価格も納得できる。 気軽に持ち運びもできるのでとても助かります。
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです
fake
04/06/2017
日本
確認済みの購入者
使いやすいです。
刃が直接あたらないようになっていて肌に優しく、持ちやすく使いやすい形状で良いと思います。電池式というのも充電の待ち時間が無くていいですね。
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです
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これは Bodygroom series 1000 BG1022/16 ボディーグルーマー に対するレビューです
28/01/2021
Malaysia
Excellent
Item received via delivery in good condition and neatly wrapped. I tried on my skin and true to its words, it does not hurt my skin at all - although I have not yet to try on my private parts. Overall satisfied with the purchase.
はい、この製品をお勧めします
これは Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Showerproof groin and body trimmer に対するレビューです
使用日 2020-12-28
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使用日 2020-12-28
ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による