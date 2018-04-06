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販売終了

BrillianceMultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ

BDM4037UW/11

4.3

| (12) レビュー

大画面で細部まで表示

40 インチクラスのフィリップスの超高精細度プロフェッショナルディスプレイが部屋に奥行きを与えます。細部まで鮮明な 4K 超高精細度（フル HD の 4 倍の解像度）の大画面でご覧ください。

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4K ウルトラ HD

大画面で細部まで表示

  • 40 インチ（101.6 cm）

  • 3840 x 2160（4K UHD）

ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現

Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。

10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現

10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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4.3

5 中

12

レビュー

1

06/04/2018

日本

日本

確認済みの購入者

素晴らしい!!

元々 Dual Monitor で、二台の PC を切り替えながら使ってましたが、4K PBP 4 Device のおかげで、32:9 で Full HD Dual を上下二段で使えるようになり、とても便利です。 Graphic Board は Full HD までしかサポートしていない古いものなので Displayport 1.1 のサポートにも救われました。 Full HD での Amazon Video, Netflix の視聴にも満足です。

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これは Brilliance BDM4037UW MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ に対するレビューです

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07/09/2018

한국

한국

아름다와요~~^&^

1.화면이 커브라 편안한 시야확보 2. 편리한 조이스틱 3. 무엇보다 화면의 밝기! 굿~~~ 일익번창하세요~~

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これは 필립스 Brilliance MultiView 지원 4K Ultra HD LCD 디스플레이 BDM4037UW 40(101.6 cm) 4K UHD(3840 x 2160) に対するレビューです

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これは 필립스 Brilliance MultiView 지원 4K Ultra HD LCD 디스플레이 BDM4037UW 40(101.6 cm) 4K UHD(3840 x 2160) に対するレビューです

11/02/2018

한국

한국

뛰어난 화질과 적정한 크기의 화면

고해상도라 동영상 편집 작업할 때 좋습니다. 타사의 와이드 모니터는 불편한 감이 있었지만 화면 크기도 적정해서 편리합니다.

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注釈

  1. このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。

  2. オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。

  3. ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。

  4. MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください

  5. ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）

  6. 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠

  7. 応答時間値は SmartResponse に相当

  8. 4 つのシステムを 1 つの画面に表示するには、入力が 4 つ必要です。

  9. NTSC 85％（CIE1931）、sRGB：123％