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販売終了

Bluetooth® 搭載ドッキングスピーカー

AS351/11

音楽を楽しみながら Android フォンを充電

このスタイリッシュなスピーカーは優れた音質を実現します。Android フォンをドッキングして、音楽を再生したり充電することができます。また USB 経由で他のデバイスの充電も可能です。このスピーカーには Songbird が付属しているので、電話と PC 間での音楽の同期も簡単です。

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心奪われるサウンド

音楽を楽しみながら Android フォンを充電

  • Android 用

Android フォンにフィットし充電できるスマートな設計の FlexiDock

Android フォンにフィットし充電できるスマートな設計の FlexiDock

フィリップス FlexiDock は Android フォンに最適です。接続ソケットの位置に関係なく、ほとんどの Android フォンをドッキングできる独自のデザインが採用されています。Android フォンの Micro USB 接続ソケットの位置や向きについては規定がなく、製造メーカーによってさまざまですが、このドッキングスピーカーなら気にせず使用できます。また、Android フォンは、スピーカーの中央に縦でも横でもお好みの向きで置くことができます。

Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング

Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング

極上のサウンドをお届けするスピーカーで、お気に入りの曲がすべて楽しめます。このフィリップスドッキングスピーカーは、Bluetooth 経由で Android デバイスの音楽を再生します。無料の フィリップス DockStudio アプリをダウンロードするだけで、Bluetooth は自動でオンになり、デバイスをドッキングすると接続を開始します。極めて快適に、強力で優れたサウンドを楽しむことができます。これほどまでに素晴らしいサウンドは、ほかで体験できないかもしれません。

USB 経由でもう 1 つのモバイルデバイスを充電できます

技術仕様

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