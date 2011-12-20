Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング

極上のサウンドをお届けするスピーカーで、お気に入りの曲がすべて楽しめます。このフィリップスドッキングスピーカーは、Bluetooth 経由で Android デバイスの音楽を再生します。無料の フィリップス DockStudio アプリをダウンロードするだけで、Bluetooth は自動でオンになり、デバイスをドッキングすると接続を開始します。極めて快適に、強力で優れたサウンドを楽しむことができます。これほどまでに素晴らしいサウンドは、ほかで体験できないかもしれません。