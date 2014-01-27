販売終了
AD330/11
iPod、iPhone で音楽を楽しむ
バスレフスピーカーを内蔵したこのドッキングスピーカーは、豊かで深いパワフルな低音を実現します。スマートドックで、iPod や iPhone をケースに入れたまま充電することができます。
iPod、iPhone 用
低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせて低周波数音全体を拡張させることで、まったく新しい次元の低音を再生します。
MP3 リンク接続を使用すると、ポータブルメディアプレイヤーから MP3 コンテンツを直接再生できます。オーディオシステムが提供する極上の音質でお気に入りの音楽を聴けるだけでなく、ポータブル MP3 プレイヤーをオーディオシステムに接続するだけという、非常に便利な利点もあります。
スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。
レビュー