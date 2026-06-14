より豊かな色彩。より緻密なディテール。より大きな感動。

全力でプレイしよう。手に汗握る映像を楽しもう。驚くほど精細で色鮮やかな映像、優れたサウンド、没入感あふれるAmbilightを体験できます。映画からスポーツ、ゲームまで、自宅で過ごす夜がかつてないほど壮大になります。