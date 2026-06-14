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75MLED831/11
より豊かな色彩。より緻密なディテール。より大きな感動。
全力でプレイしよう。手に汗握る映像を楽しもう。驚くほど精細で色鮮やかな映像、優れたサウンド、没入感あふれるAmbilightを体験できます。映画からスポーツ、ゲームまで、自宅で過ごす夜がかつてないほど壮大になります。
189 cm (75") AMBILIGHTスマートディスプレイ
P5 AIインテリジェント映像エンジン
Google TV™
Dolby Vision & Dolby Atmos
Ambilightディスプレイは、画面の背後に視聴中のコンテンツに反応するLEDライトを備えた唯一のディスプレイです。色鮮やかな光のハローが周囲を包み込み、深い没入感をもたらします。すべてが一変します。ディスプレイがより大きく見え、お気に入りの番組、映画、ゲームの世界へさらに深く引き込まれます。
何を観たいですか？Google TVなら、さまざまなアプリやサブスクリプションの映画や番組などをまとめて、あなたにぴったりのコンテンツを提供します。好みに基づいたおすすめが表示されるほか、外出先でもスマートフォンのGoogle TVアプリを使ってウォッチリストを管理できます。
Philips P5 AIインテリジェントエンジンは、AIを活用した息をのむほど鮮明な映像で、あらゆるシーンに命を吹き込みます。より豊かな奥行きとディテール、鮮やかで深みのある色彩、自然な肌の色合いを映し出します。くっきりと洗練されたコントラストが細部まで描き出し、AIで強化された処理が滑らかで流れるような動きを実現。あらゆる瞬間を美しく鮮明に保ちます。
4.3
5 中
6
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Maj25
14/06/2026
Singapore
確認済みの購入者
The product has great features and easy to operate
The said model is just so wonderful with clear pictures and colours. We are able to see detailed faces of people and the colours are so natural.
気に入った点
Its just a beautiful set. As its a Google television, apps are easily available for you to choose.
気に入らない点
N.A.
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 100MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2026-05-23
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 100MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2026-05-23
virtue_marvin
22/02/2026
Singapore
確認済みの購入者
Good value for money
Great product. Not as expensive as the Korean brand but the quality performance are comparable. If one would want the same specs but cheaper this product is a good choice. Great value for money.
気に入った点
Good value for money with the same quality
気に入らない点
Nothing so far
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 65MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2025-01-21
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 65MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2025-01-21
KhaiRiot
18/02/2026
Singapore
AWESOME QD MINILED TV
SINCE MY 1ST CHOICE 75PML9109/98 NO STOCK IN LAZADA AND NOT PAYING FULL PRICE FOR IT. GET THIS 75MLED800/56 AS MY SECOND CHOICE BUT OF COURSE SADLY NO AMBILIGHT. HAPPY WITH THE PURCHASE AND I’VE BEEN USING PHILIPS TV FOR A VERY, VERY LONG TIME. TRUSTED BRAND, FEW OF THEM LAST 8-10 YEARS
気に入った点
TRUSTED BRAND
気に入らない点
CAN’T THINK OF ANY
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 75MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2026-01-18
はい、この製品をお勧めします
これは QD MiniLED 75MLED800 4K QD MiniLED TV に対するレビューです
使用日 2026-01-18
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ウェブサイトに掲載されている画像はイメージであり、実際の製品とは異なる場合があります。必ず小売店または店舗で販売されている実際のテレビをご確認ください。
スマートテレビアプリの提供状況は、テレビのモデルおよび国によって異なります。詳しくは、www.philips.com/smarttvをご覧ください。
Philips TV Remoteアプリおよび関連機能は、テレビのモデル、通信事業者、国、スマートデバイスのモデル、OSによって異なります。詳しくは、www.philips.com/TVRemoteappをご覧ください。
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Google TVは、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLCの商標です。
Google TVは、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLCの商標です。YouTube、Ok Googleおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
画像はイメージです
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