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50PQT7831/11
スマートな外観。スマートな操作。鮮やかな映像。
4K QLEDの鮮やかな色彩と、Dolby VisionおよびDolby Atmosによる映画のような映像とサウンドをご堪能ください。Google OSにより、思いのままに無限のコンテンツをお楽しみいただけます。
126 cm (43") 4K UHDスマートディスプレイ
Dolby VisionおよびDolby Atmos
Google TV™
鮮やかな色彩と精細な映像。まさに理想的な画質を追求した仕上がりです。4K（UHD）に対応し、あらゆる HDR フォーマットに適応する 4K QLED TV。暗いシーンも明るいシーンも、放送でもストリーミングでも、シーンごとに細部まで豊かに再現し、その一瞬一瞬を余すところなく楽しめます。
Dolby Vision と Dolby Atmos が、まるでディレクターズチェアに座っているかのような没入感を実現。映像はシーンごとに緻密に描写され、音は空間を包み込むように広がります。映画はもちろん、スポーツやゲームでも、目と耳を魅了するリアルな臨場感をお楽しみください。
何を観たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でもスマートフォンの Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
4.2
5 中
36
レビュー
Mohansan
07/10/2026
Malaysia
Philips 8500 series 65 in TV.
A top grade tv and highly recommended buy. Fantastic sound like in cinema. Enjoyingto the fullest.
気に入った点
Fully satisfied.
気に入らない点
Nil.
はい、この製品をお勧めします
これは 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV に対するレビューです
使用日 2026-08-20
はい、この製品をお勧めします
これは 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV に対するレビューです
使用日 2026-08-20
Chutzz
04/08/2026
Malaysia
86PQT8530/68
This is superb TV - SImilar to watch in mini cinema.
はい、この製品をお勧めします
これは 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV に対するレビューです
使用日 2026-06-01
はい、この製品をお勧めします
これは 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV に対するレビューです
使用日 2026-06-01
04/07/2026
Malaysia
Phillips Google TV in my heart
Everything is awesome and superb. Love it so much. No regret at all.
気に入った点
Brightness and vivid colours.
気に入らない点
None
はい、この製品をお勧めします
これは 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV に対するレビューです
使用日 2026-07-04
はい、この製品をお勧めします
これは 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV に対するレビューです
使用日 2026-07-04
2023 年 2 月 24 日から 2025 年 2 月 28 日までに、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、英国、ドイツ、オーストリア、およびフランスで実施された Ambilight 試用プログラムの結果に基づいています。この期間中、全額返金保証かつ理由を問わない返品ポリシーにもかかわらず、参加者の 99.91％が Ambilight TV をそのまま使用することを選択しました。
EPGおよび実際に表示できる期間（最大8日間）は、国および通信事業者によって異なります。
Philipsスマートディスプレイは、すべてのHDMI CECデバイスとの100%の相互運用性を保証するものではありません。
機能は、ChromeCast built-in対応アプリおよびスマートデバイスによって異なります。詳細については、ChromeCast built-inの製品ページをご覧ください。
ウェブサイトに掲載されている画像は参考用であり、契約上の製品画像ではありません。必ず小売店や店舗で実際に販売されているディスプレイをご確認ください。
Amazon Primeは、一部の言語および国でご利用いただけます。
Disney+のサブスクリプションが必要です。https://www.disneyplus.com の利用規約が適用されます。(c) 2020 Disneyおよびその関連事業体。Disney+は、一部の言語および国でご利用いただけます。
Netflixのサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com の利用規約が適用されます。
Google TVは、本デバイスのソフトウェアエクスペリエンスの名称であり、Google LLCの商標です。
Google TVは、本デバイスのソフトウェアエクスペリエンスの名称であり、Google LLCの商標です。YouTube、Ok Googleおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
提供されるスマートTVアプリは、TVのモデルおよび国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
Bluetoothワイヤレス技術の伝送上の制限により、BluetoothヘッドホンまたはBluetoothスピーカーで音声を聞く際に、わずかな音声遅延が発生する場合があります。この場合、登場人物の口の動きに対して、セリフがわずかに遅れて聞こえることがあります。
Philips TV Remoteアプリおよび関連機能は、TVのモデル、通信事業者、国、スマートデバイスのモデル、OSによって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
Google Assistantは、Android O (8)以降のOSバージョンを搭載したPhilips Android TVでご利用いただけます。Google Assistantは、一部の言語および国でご利用いただけます。
メモリー容量（フラッシュ）：32GB。実際に使用可能なディスク容量は異なる場合があります（プリインストール済みアプリ、インストール済みOSなどによって異なります）。
画像はイメージです。