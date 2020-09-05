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    Brilliance MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ

    438P1/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適

    このフィリップスの Brilliance 43 インチ 4K ディスプレイは、広がりのある鮮明な表示を提供します。生産性向上を実現するマルチビューや複数接続などの機能が、パフォーマンスと利便性を高めます。

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    Brilliance MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ

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    くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適

    • P Line
    • 43（42.51 インチ／108 cm 対角）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に

    MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に

    フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。

    SmartUniformity による一貫性のある画像

    SmartUniformity による一貫性のある画像

    一般的な液晶スクリーンでは、明るさや色にばらつきが発生します。フィリップスの SmartUniformity モードを使用すると、画像が正確な明るさで表示されます。これは、写真、デザイン、印刷には不可欠な要素です。このモードでは、色の精度を測定するための色測定基準を用いて、95％超の平均輝度均一性を満たすよう設定されます。このモードを選択することで、一貫した正確な画像を表示できます。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

    最適なセットアップを可能にする VESA マウント

    数百もの革新的なマウントソリューションに対応する VESA パターン。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      42.51 インチ／108 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2451 x 0.2451 mm
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 88％*、sRGB 102％*
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz*
      Effective viewing area
      941.184（横） × 529.416（縦）mm
      Scanning Frequency
      30～140 kHz（横）／23～75 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      3
      Flicker-free
      Pixel Density
      103.46 PPI
      Display Screen Coating
      3H、ヘイズ 1％
      SmartUniformity
      96～105％

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DisplayPort 1.2 x 2
      • HDMI 2.0 x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • オーディオ出力
      USB：
      USB-B x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 2.2（HDMI／DP）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      5 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • ユーザー
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA マウント（200x200mm）
      Control software
      SmartControl
      MultiView
      • PIP（デバイス x 2）
      • PBP（デバイス x 4）

    • 電源

      ECO mode
      53.3 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      100 W（typ.）
      Standby mode
      0.3 W
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      1070 x 680 x 186  mm
      Product without stand (mm)
      973 x 561 x 64  mm
      Product with stand(max height)
      973 x 633 x 259  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      14.74  kg
      Product with stand (kg)
      11.78  kg
      Product without stand (kg)
      11.06  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • SEMKO
      • PSE
      • VCCI
      • CE マーク

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ダークグレー
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    • パッケージの内容

      アクセサリー
      リモコン

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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