Brilliance MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
このフィリップスの Brilliance 43 インチ 4K ディスプレイは、広がりのある鮮明な表示を提供します。生産性向上を実現するマルチビューや複数接続などの機能が、パフォーマンスと利便性を高めます。 さらに詳細をみる
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Brilliance MultiView 搭載 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
- P Line
- 43（42.51 インチ／108 cm 対角）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に
フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。
SmartUniformity による一貫性のある画像
一般的な液晶スクリーンでは、明るさや色にばらつきが発生します。フィリップスの SmartUniformity モードを使用すると、画像が正確な明るさで表示されます。これは、写真、デザイン、印刷には不可欠な要素です。このモードでは、色の精度を測定するための色測定基準を用いて、95％超の平均輝度均一性を満たすよう設定されます。このモードを選択することで、一貫した正確な画像を表示できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
最適なセットアップを可能にする VESA マウント
数百もの革新的なマウントソリューションに対応する VESA パターン。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
42.51 インチ／108 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2451 x 0.2451 mm
- Brightness
-
400
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 88％*、sRGB 102％*
- Contrast ratio (typical)
-
1200:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz*
- Effective viewing area
-
941.184（横） × 529.416（縦）mm
- Scanning Frequency
-
30～140 kHz（横）／23～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
3
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
103.46 PPI
- Display Screen Coating
-
3H、ヘイズ 1％
- SmartUniformity
-
96～105％
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DisplayPort 1.2 x 2
-
HDMI 2.0 x 2
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- USB：
-
USB-B x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 2.2（HDMI／DP）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
5 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
ユーザー
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
Kensington ロック
-
VESA マウント（200x200mm）
- Control software
-
SmartControl
- MultiView
-
-
PIP（デバイス x 2）
-
PBP（デバイス x 4）
-
電源
- ECO mode
-
53.3 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
100 W（typ.）
- Standby mode
-
0.3 W
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
1070 x 680 x 186
mm
- Product without stand (mm)
-
973 x 561 x 64
mm
- Product with stand(max height)
-
973 x 633 x 259
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
14.74
kg
- Product with stand (kg)
-
11.78
kg
- Product without stand (kg)
-
11.06
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ダークグレー
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
-
パッケージの内容
- アクセサリー
-
リモコン
- 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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