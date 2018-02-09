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販売終了

Xenon X-tremeVision gen2ヘッドランプ用バルブ

42402XV2C1

4.4

| (12) レビュー

際立つ明るさで安全を感じて走ろう

強力な光を放射する X-tremeVision gen2 は、キセノンテクノロジーで開発された新製品です。この卓越した視認性がより安全で快適なドライブを実現します。

すべての特長を見る

路上のあらゆる凹凸、カーブ、障害物を見逃さない

際立つ明るさで安全を感じて走ろう

  • バルブタイプ：D4R

  • 42V、35W

  • バルブの数：1

視認性を向上して、より安全で快適な運転を実現

視認性を向上して、より安全で快適な運転を実現

ライトは自動車の運転において不可欠な存在です。ライトの性能を高めるだけで事故の防止につながります。キセノン X-tremeVision gen 2 により視認性が向上し、障害物や交通標識を早い段階で認識できるのですぐに対応することができます。本製品の分光組成は人の目の色感度に適応しています。また色温度 4800K の光は目に優しく、夜間もより安全で快適に運転できます。

フィリップスが革新的なキセノン HID テクノロジーを開発

フィリップスが革新的なキセノン HID テクノロジーを開発

キセノン HID（高輝度放電）ランプは、2 倍の光を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。自動車用キセノン照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のランプよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。日光に匹敵するほどの強く白い光があれば、もう暗闇を恐れる必要はありません。

ECE 認証の高い品質標準を順守

フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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4.4

5 中

12

レビュー

2

09/02/2018

日本

日本

信頼のメーカー！

真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！

これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです

これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです

15/07/2020

한국

한국

確認済みの購入者

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

気に入った点

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

気に入らない点

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

使用日 2020-06-15

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

使用日 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

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