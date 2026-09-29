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新着

Fast VA Gaming monitor曲面ゲーミングモニター

36M4C5500P/11

可能性を最大限に引き出すウィンドウ

この36インチ曲面Fast VAモニターは、ワイドQHDで鮮明なDisplayHDR 400映像を実現し、Evniaを象徴するIconglowを搭載しています。260Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度により、あらゆる瞬間で滑らかかつ俊敏な表示を実現します。

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可能性を最大限に引き出すウィンドウ

  • Evnia 5000

  • 36" / 91.46cm

  • 3440 x 1440 (WQHD)

超高速 260 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現

超高速 260 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現

迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体感できます。

低入力遅延により、デバイスからモニターへの遅延を低減

低入力遅延により、デバイスからモニターへの遅延を低減

入力遅延とは、接続したデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの時間です。低入力遅延により、デバイスからモニターへコマンドを入力してから表示されるまでの遅延が短縮され、素早い反応が求められるビデオゲームでのプレイが大幅に向上します。特に、展開の速い対戦ゲームをプレイする方にとって重要です。

鮮明な映像と滑らかなゲームプレイを実現する0.3 msの超高速応答

鮮明な映像と滑らかなゲームプレイを実現する0.3 msの超高速応答

0.3 ms Smart MBRを搭載したPhilipsディスプレイは、残像やモーションブラーを効果的に抑え、よりシャープで精確な映像によりゲーム体験を向上させます。動きの速いアクションや劇的な場面転換も滑らかに描画します。スリリングで瞬時の反応が求められるゲームに最適です。

技術仕様

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注釈

  1. 415-455 nmの範囲におけるディスプレイ放射光と、400-500nmにおけるディスプレイ放射光の比率は50%未満です

  2. Adobe RGBおよびDCI-P3のカバー率はCIE1976、sRGBの面積比はCIE1931、NTSCの面積比はCIE1976に基づいています。

  3. 応答時間の値はSmartResponseと同等です。測定パターンは水平線1本です。

  4. 最高の出力性能を得るため、お使いのグラフィックカードがこのPhilipsディスプレイの最大解像度とリフレッシュレートに対応していることを必ずご確認ください。

  5. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。

  6. 実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。