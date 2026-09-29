低入力遅延により、デバイスからモニターへの遅延を低減

入力遅延とは、接続したデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの時間です。低入力遅延により、デバイスからモニターへコマンドを入力してから表示されるまでの遅延が短縮され、素早い反応が求められるビデオゲームでのプレイが大幅に向上します。特に、展開の速い対戦ゲームをプレイする方にとって重要です。