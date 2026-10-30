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34B2U3600HW/11
ワークフローの生産性を再定義
現代のワークフロー向けに設計された、この曲面 34 インチ WQHD モニターは、RJ-45 接続対応の USB-C を搭載し、ドッキングとネットワーク接続を効率化します。鮮やかな HDR 映像を実現し、ポップアップウェブカメラによってシームレスなビデオ会議が可能です。
3000 シリーズ
34"（86.36 cm）
3440 x 1440（WQHD）
Philips VA LED ディスプレイは、高度な垂直配向技術を採用し、極めて高いスタティックコントラスト比で、より鮮やかで明るい画像を実現します。一般的なオフィス用途を快適にこなせるだけでなく、写真、ウェブ閲覧、映画、ゲーム、高度なグラフィックアプリケーションに特に適しています。最適化されたピクセル管理技術により、176/176 度の超広視野角を実現し、鮮明な画像を表示します。
ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、映像ははるかに明るく生き生きと映し出されると同時に、暗部もより深く繊細に表現されます。これまでディスプレイでは見られなかった豊かで新しい色彩を幅広く再現し、五感に訴えかけ、感情を揺さぶる映像体験を提供します。
デスクトップモニターは個人で使用するため、曲面設計に非常に適しています。曲面スクリーンは、デスクの中央にいるユーザーを包み込むような、心地よくもさりげない没入感をもたらします。
レビュー
ディスプレイ曲面の円弧半径（mm）
SmartResponse と同等の応答速度値
NTSC 領域（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）
最新の SmartKVM 機能により、これまで以上にスムーズなソース切り替えが可能になりました。Ctrl キーを 3 回押して、メイン画面や PIP のサブ画面を切り替え、モニター右下にあるホットキーを押すだけです。ホットキー機能は、Windows および macOS に対応しています。
USB-C 経由で映像を伝送するには、ノート PC／デバイスが USB-C DP Alt モードに対応している必要があります
画面共有、インターネット経由のオンライン動画・音声ストリーミングなどのアクティビティは、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。ハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって、全体的な音声と映像の品質が決まります。
USB-Cによる給電および充電機能を使用するには、ノートパソコン／デバイスがUSB-C規格のPower Delivery仕様に対応している必要があります。詳細については、ノートパソコンのユーザーマニュアルを確認するか、メーカーにお問い合わせください。
Ethernet接続が遅い場合は、OSDメニューを開き、LAN速度1Gに対応するUSB 3.0以降のバージョンを選択してください。
RJ45は、互換性のあるシステムでPXE（Preboot eXecution Environment）、MAC Address Pass-Through（MAPT）、Wake on LAN（WOL）をサポートします。サポート状況はシステム構成によって異なる場合があります。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
モニターは、機能紹介画像と外観が異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。