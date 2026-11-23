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32B2U3900/11
ワークフローの生産性を再定義
最新のワークフロー向けに設計されたこの32インチ4K UHDモニターは、RJ-45接続対応のUSB-Cを搭載し、ドッキングとネットワーク接続を効率化します。HDRと10ビットカラーにより、あらゆる作業で優れた画質を実現します。
3000シリーズ
80 cm（31.5 インチ）
3840 x 2160（4K UHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で非常に鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色彩と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
これらのPhilipsディスプレイは、高性能パネルを採用し、UltraClear、4K UHD（3840 x 2160）解像度の画像を実現します。CADソリューション向けに極めて精細な画像を求めるプロフェッショナル、3Dグラフィックスアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わず、Philipsディスプレイが画像やグラフィックスを鮮やかに映し出します。
10 億 7,000 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
レビュー
sRGB領域はCIE1931、NTSC領域はCIE1976に基づきます。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。
5年間保証は、メーカーが任意で提供する限定保証です。このページ https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge に記載されている国でのみ適用されます。一般消費者には、適用される各国の法律に基づく法的権利に追加して提供されるものであり、それらの権利に影響を与えるものではありません。一般消費者以外（企業／法人）のエンドユーザーには、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
モニターの外観は、機能イメージと異なる場合があります。
応答時間の値はSmartResponseと同等