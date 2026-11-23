5年間保証は、メーカーが任意で提供する限定保証です。このページ https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge に記載されている国でのみ適用されます。一般消費者には、適用される各国の法律に基づく法的権利に追加して提供されるものであり、それらの権利に影響を与えるものではありません。一般消費者以外（企業／法人）のエンドユーザーには、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。