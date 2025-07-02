5年間保証は、メーカーが任意で提供する限定保証です。この保証は、このページhttps://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edgeに記載されている国でのみ適用されます。消費者に対しては、適用される各国の法律に基づく法的権利に追加して提供されるものであり、その権利に影響を与えるものではありません。非消費者（法人／業務用）のエンドユーザーには、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。