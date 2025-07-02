32B2U3601H/11
ワークフローの生産性を再定義
このモニターのSoftBlueテクノロジーと100Hzリフレッシュレートにより、毎日の作業を快適かつスピーディーにこなせます。USB-CやWindows Hello対応ポップアップ式Webカメラなど、生産性を向上させる機能により、期待どおりの性能と利便性を実現します。
3000シリーズ
80 cm（31.5 インチ）
2560 x 1440（Quad HD）
これらのPhilipsディスプレイは、極めて鮮明なQuad HD 2560x1440ピクセルの映像を表示します。高帯域幅ソースに対応した高密度ピクセルの高性能パネルを採用し、画像やグラフィックスを生き生きと映し出します。CAD-CAMソリューションで極めて詳細な情報を必要とするプロフェッショナル、3Dグラフィックアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わずPhilipsディスプレイが極めて鮮明な映像を提供します。
このPhilipsディスプレイは、画面の映像を1秒間に最大100回更新するため、標準的なディスプレイよりもはるかに高速です。100Hzのフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを示す重要な映像を極めて滑らかな動きで画面上に捉え、簡単に照準を合わせることができます。
10 億 7,000 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
レビュー
SmartResponseと同等の応答時間値
sRGB領域はCIE1931、NTSC領域はCIE1976に基づいています。
USB-C経由で映像を伝送するには、ノートPC／デバイスがUSB-C DP Altモードに対応している必要があります
画面共有、オンラインでの動画ストリーミング、インターネット経由の音声通信などの操作は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える場合があります。全体的な音声と映像の品質は、ハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって決まります。
USB-Cの給電および充電機能を使用するには、ノートPC／デバイスがUSB-C規格のPower Delivery仕様に対応している必要があります。詳しくは、ノートPCのユーザーマニュアルを確認するか、メーカーにお問い合わせください。
Ethernet接続が遅い場合は、OSDメニューを開き、LAN速度1Gに対応するUSB 3.0以降のバージョンを選択してください。
USB-Cを高解像度モードに設定した場合、対応する最大解像度は2560x1440@100Hzです。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/をご覧ください。
5年間保証は、メーカーが任意で提供する限定保証です。この保証は、このページhttps://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edgeに記載されている国でのみ適用されます。消費者に対しては、適用される各国の法律に基づく法的権利に追加して提供されるものであり、その権利に影響を与えるものではありません。非消費者（法人／業務用）のエンドユーザーには、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。
Smart Link Syncを正しく機能させるには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
実際のモニターは、機能説明画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。