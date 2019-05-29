販売終了
328P6VUBREB/11
USB-C ドッキングモニターで
フィリップスの USB-C ドッキング Brilliance モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。鮮明でくっきりとした 4K UHD 画像の表示、イントラネットへのセキュアな接続、ノート PC の充電など、すべてを 1 本の USB-C ケーブルで同時に実現します。
P Line
32（31.5 インチ／80 cm 対角）
3840 x 2160（4K UHD）
このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
3.8
5 中
20
レビュー
88%
のがこの製品を推奨
뻘건양말
29/05/2019
한국
가성피가 뛰어난 재품
27일 퇴근 하면서 주문 했는데 오늘 낮에 배송이 되었네요 배송은 빠르고 설치는 쉽네요 일단 엑스박스로 영화 보고 있는데 괜찬네요 만족 합니다
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これは Brilliance 328P6VUBREB LCD 모니터, USB-C 도크 지원 に対するレビューです
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pauljwk
17/05/2020
Australia
確認済みの購入者
Right size for a desktop monitor @ this resolution
Clear images, fonts and colours are accurate. And the price is excellent. At this size the monitor can be used without using system scaling.
気に入った点
Price, Rotation, Size, Clarity
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これは Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C docking に対するレビューです
使用日 2019-04-17
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使用日 2019-04-17
SunBlade
27/05/2019
Australia
Philips 32" 4K-UHD 328P6VUBREB LED Monitor with USB-C Dock
Pretty good monitor for photo editing. Colour is very accurate and many custom adjustment to suit your taste. Adjustment button is sensor type. Wishes it had small led light for each one and space them wider as it could sometime get confuse with input selection. Not recommend as a gaming monitor as it run at 60Hz. But for everyday use and photo editing monitor it is fantastic. Movie view is still pretty good with no issue. Speaker is better then most on the market. But can't compare with a proper dedicated separate speaker.
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これは Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C docking に対するレビューです
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USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
応答時間値は SmartResponse に相当
明るさ（標準値）：400 cd/m2
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲
CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。