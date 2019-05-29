１年以上使ったのでレビューします。 それまではEIZOのFlexScanEV2785を使っていましたが、動画やゲーム利用もあるので、追加で購入を検討。 探していた条件は27ｲﾝﾁ以上／4K／HDR600以上／G-syncCompatible有／USB‐C・DPAlt有／VESA規格対応／TN以外／60Hz以上／電源がレンガみたいなのがないもの（表現わからず）とすると意外にというか全くない。 27インチ以上4Kで絞って検索して一覧表とか作って比較検討・・・。これに120Hzとベゼルレスを加えると対象がLGやASUSの高額品かLGのOLED48CXPJAなどとなり、OLED48CXPJAも購入してデスクに設置比較してみましたが、OLED48CXPJAはフットプリントが大きすぎて最終諦め、こちらの導入に決めました。 結果として正解でした。別のモニターアームで使っていますので、台の部分は評価無しです。 Windows環境でのHDRはWindows側の問題もあり微妙ですが、PS5・PS4でのHDRは綺麗に出ます。また、60FPSでも自分には充分でG-SyncCompはHPでは公式に記載ありませんが、多分効いているのでゲームでもストレスありません。 ただし、表題の通り、ベゼルが太すぎでやはりこれが気になります。後は設定ボタンは誰がこれでOK出したの？と疑いたくなるレベルの使いにくさ。ちょっと触ったかどうかで反応してしまい、思った通りにはなかなか動きません。Windowsに調節のアプリとかあったらよかったと思います。バランスが非常に良いので、ベゼルは価格を考えると我慢すべきと思いますが、調整機能は評価を大きく下げるので本当に「勿体ない」と感じます。