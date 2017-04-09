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販売終了

フル HD カーブド液晶ディスプレイ

328C6QDSK/11

4.7

| (3) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

体験の規模を拡大

フィリップスのカーブドディスプレイで視聴体験の規模を拡大しましょう。この大型の 32 インチクラスフル HD ディスプレイなら、リアルなゲームプレイに没頭したり、広範なワークスペースで仕事することもできます。

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私たちを取り囲む世界からアイデアを得たカーブ

体験の規模を拡大

  • C Line

  • 32（可視領域 31.5 インチ／80 cm）

  • 1920 x 1080（フル HD）

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

広がりのある 31.5 インチの鮮明なディスプレイ

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.7

5 中

3

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
2
1

09/04/2017

日本

日本

確認済みの購入者

PHILIPS！

ホンの小さな出会いでした。 車の～省略 前置き好印象からの贔屓目かも知れませんが 何一つ不満はありませんでした 操作性のみ 本体側の調整ボタンは下縁のタッチセンサーが 押しにくく間違えもあったりする事ぐらいかな 最近知ったのは WEBで画面上で操作できるソフトもあるらしいですが 便利な機能が付属のCDの中に無いことが残念です。

はい、この製品をお勧めします

これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

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26/02/2017

日本

日本

日本製は終わったなぁ・・・と、正直に思いました

この価格でこの画質なら満点ではないでしょうか? 他の日本製の同価格帯とくらべても遜色ありません しかも５年保証 ５年経ったら買い換えようかなと思います

これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです

これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです

02/12/2016

日本

日本

確認済みの購入者

ほぼ満足

用途 動画、インターネット、CAD 感想 設定は輝度を下げたのみ。他の設定は変更なし。動画も良好。 画面は大きいですが湾曲しているので中心、端どの位置でも距離が変わらず視点移動が少なく疲れない。

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これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです

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注釈

  1. ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当