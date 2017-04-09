販売終了
328C6QDSK/11
体験の規模を拡大
フィリップスのカーブドディスプレイで視聴体験の規模を拡大しましょう。この大型の 32 インチクラスフル HD ディスプレイなら、リアルなゲームプレイに没頭したり、広範なワークスペースで仕事することもできます。
C Line
32（可視領域 31.5 インチ／80 cm）
1920 x 1080（フル HD）
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
4.7
5 中
3
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
CAMEL8KAVACH
09/04/2017
日本
確認済みの購入者
PHILIPS！
ホンの小さな出会いでした。 車の～省略 前置き好印象からの贔屓目かも知れませんが 何一つ不満はありませんでした 操作性のみ 本体側の調整ボタンは下縁のタッチセンサーが 押しにくく間違えもあったりする事ぐらいかな 最近知ったのは WEBで画面上で操作できるソフトもあるらしいですが 便利な機能が付属のCDの中に無いことが残念です。
はい、この製品をお勧めします
これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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sin123
26/02/2017
日本
日本製は終わったなぁ・・・と、正直に思いました
この価格でこの画質なら満点ではないでしょうか? 他の日本製の同価格帯とくらべても遜色ありません しかも５年保証 ５年経ったら買い換えようかなと思います
これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです
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クマノミ
02/12/2016
日本
確認済みの購入者
ほぼ満足
用途 動画、インターネット、CAD 感想 設定は輝度を下げたのみ。他の設定は変更なし。動画も良好。 画面は大きいですが湾曲しているので中心、端どの位置でも距離が変わらず視点移動が少なく疲れない。
はい、この製品をお勧めします
これは 328C6QDSK フル HD カーブド液晶ディスプレイ に対するレビューです
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ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）
応答時間値は SmartResponse に相当