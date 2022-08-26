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販売終了

フル HD 液晶モニター

327E8QJAB/11

3.3

| (3) レビュー

体験の規模を拡大

フィリップスの大型ディスプレイで視聴体験の規模を拡大。細部までくっきり映る、このワイドビュー 32 インチのフル HD ディスプレイならこれまでにない視聴体験を実現できます。

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体験の規模を拡大

  • E Line

  • 32（31.5 インチ／80 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.3

5 中

3

レビュー

3
2

26/08/2022

Australia

Australia

Great price great monitor

After reading a couple of bad reviews thought I would post mine I have 4x of these monitors and think they are great Pixel size is good, no problems The monitors cost me $269 each for a 31"... show me a better value monitor in price and performance

気に入った点

Stylish great picture

気に入らない点

dont have any

はい、この製品をお勧めします

これは 327E8QJAB Full HD LCD monitor に対するレビューです

使用日 2022-02-25

はい、この製品をお勧めします

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使用日 2022-02-25

22/03/2022

Malaysia

Malaysia

確認済みの購入者

Awesome companion for my Macbook Air!

I am a lawyer with a paperless practice so this screen is awesome from the work that I have to do and it pairs really well in my opinion with my Macbook Air.

気に入った点

Screen Size and Price

気に入らない点

at times the document lettering is not as sharp as I would like but overall acceptable!

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これは 327E8QJAB Full HD LCD monitor に対するレビューです

使用日 2021-02-22

はい、この製品をお勧めします

これは 327E8QJAB Full HD LCD monitor に対するレビューです

使用日 2021-02-22

19/04/2020

Singapore

Singapore

No support for nVidia high definition sound driver

Only this model do not work with nVidia sound driver. No HDMI sound output. All other models have sound on HDMI.

気に入った点

Low price

気に入らない点

Not usable for all applications that needs sound with nVidia video cards

これは 327E8QJAB Full HD LCD monitor に対するレビューです

使用日 2020-03-19

これは 327E8QJAB Full HD LCD monitor に対するレビューです

使用日 2020-03-19

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注釈

  1. 応答時間値は SmartResponse に相当

  2. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。

  3. 実際のモニターは図と異なる場合があります。