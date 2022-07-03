8000 シリーズ
27（26.9 インチ／68.4 cm 対角）
3840 x 2160（4K UHD）
このフィリップス OLED ディスプレイは、より広い視野角と、卓越したリアルな映像を実現します。深みのある黒はシャドウとハイライトのディテールを正確に再現。驚異的な映像体験を提供します。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
このフィリップスモニターは VESA DisplayHDR™ True Black 400 に準拠しており、従来の同じピーク輝度のモニターと比べて、より深い黒で驚くほど正確なシャドウディテールを実現し、卓越した映像体験を提供します。HDR ゲーム、HDR ムービー、HDR 写真、VESA DisplayHDR 認定規格などの用途に合わせて最適化された、複数の HDR モード内蔵のモニターです。
アワード
レビュー
CIE1976 に基づく DCI-P3 範囲
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。