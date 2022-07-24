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USB-C で簡単接続
このフィリップス USB-C モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本でビデオの視聴や、ノート PC の充電が可能。人間工学に基づいたエレガントなベースは、優れたケーブル収納付き。仕事でも遊びでも優れた視聴体験を実現します。
5000 シリーズ
27 インチ（68.6 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
このフィリップスモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本でモニターから直接対応デバイスへ電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C で簡単に接続できるため、ノート PC で高解像度ビデオを視聴できます。
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
実際のモニターは図と異なる場合があります。