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27E1N2900AE/11
あらゆる作業に対応する充実した装備
この27インチモニターでは、4K UHD HDR映像と、最新の環境に必要な基本機能をお楽しみいただけます。内蔵スピーカーに加え、多様な接続、高速データ転送、充電に対応するUSB-Cを搭載し、仕事にもエンターテインメントにも最適です。
2000シリーズ
27" (68.8 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で非常に鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色彩と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
これらのPhilipsディスプレイは、高性能パネルを採用し、UltraClear、4K UHD（3840 x 2160）解像度の画像を実現します。CADソリューション向けに極めて精細な画像を求めるプロフェッショナル、3Dグラフィックスアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わず、Philipsディスプレイが画像やグラフィックスを鮮やかに映し出します。
ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、映像ははるかに明るく生き生きと映し出されると同時に、暗部もより深く繊細に表現されます。これまでディスプレイでは見られなかった豊かで新しい色彩を幅広く再現し、五感に訴えかけ、感情を揺さぶる映像体験を提供します。
レビュー
SmartResponseと同等の応答時間値
Adobe RGBおよびDCI-P3のカバー率はCIE1976、sRGBの色域面積はCIE1931、NTSCの色域面積はCIE1976に基づいています。
MPRTでは、ぼやけを軽減するために明るさを調整するため、MPRTがオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するため、LEDバックライトが画面のリフレッシュと同期して点滅し、明るさの変化が目立つ場合があります。
MPRTはゲーム向けに最適化されたモードです。MPRTをオンにすると、画面のちらつきが目立つ場合があります。ゲーム機能を使用していないときは、オフにすることをお勧めします。
本リーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
モニターの外観は、機能紹介画像と異なる場合があります。