よりリアルで色彩豊かな映像を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、映像ははるかに明るく生き生きと映し出されると同時に、暗部もより深く繊細に表現されます。これまでディスプレイでは見られなかった豊かで新しい色彩を幅広く再現し、五感に訴えかけ、感情を揺さぶる映像体験を提供します。