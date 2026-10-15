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27B2U3601HW/11
ワークフローの生産性を再定義
現代のワークスペース向けに設計されたこの27インチQuad HD IPSモニターは、滑らかな120Hz表示を実現し、ビデオ通話用のポップアップ式ウェブカメラを搭載しています。RJ-45対応USB-Cにより接続を簡素化し、SoftBlueテクノロジーが目に優しい視聴環境を実現します。
3000シリーズ
27"（68.5 cm）
2560 x 1440（Quad HD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で非常に鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色彩と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
これらのPhilipsディスプレイは、極めて鮮明なQuad HD 2560x1440ピクセルの映像を表示します。高帯域幅ソースに対応した高密度ピクセルの高性能パネルを採用し、画像やグラフィックスを生き生きと映し出します。CAD-CAMソリューションで極めて詳細な情報を必要とするプロフェッショナル、3Dグラフィックアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わずPhilipsディスプレイが極めて鮮明な映像を提供します。
動きが滑らかになるほど、目への負担が軽減されます。このPhilipsモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時にも、より滑らかで正確な動きを体験できます。これにより、作業効率を高めながら、目の疲れを最小限に抑えて、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のワードマーク／商標および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。
応答時間の値はSmartResponseと同等です
sRGB領域はCIE 1931、NTSC領域はCIE 1976に基づいています。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
Smart Link Syncが正しく機能するには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
USB-Cを高解像度に設定した場合、USBCの最大解像度は2560x1440@120Hzになります
Smart Link Syncが正しく機能するには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
実際のモニターは、機能説明画像と異なる場合があります。
本リーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
RJ45は、対応システムでPXE（Preboot eXecution Environment）、MACアドレスパススルー（MAPT）、Wake on LAN（WOL）をサポートします。対応状況はシステム構成によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルの種類、数量、仕様は、国または地域固有の要件に応じて異なる場合があります。