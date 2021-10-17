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Professional Monitor4K UHD ミニ LED Thunderbolt™ 4 モニター

27B1U7903/93

1 受賞

文句なしの美しさ

フィリップス Thunderbolt™ 4 モニターは、ケーブル 1 本による安全で信頼性の高い接続を実現します。ミニ LED バックライトと DisplayHDR™ 1400 認定ディスプレイが、カラークリティカルなユーザーのための卓越した画質とカラー精度を生み出します。

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Thunderbolt 接続のミニ LED

文句なしの美しさ

  • Brilliance 7000

  • 27 インチ（68.6 cm）

  • 3840 x 2160（4K UHD）

データ、映像、Ethernetを超高速で接続

データ、映像、Ethernetを超高速で接続

このPhilipsドッキングモニターは、Thunderbolt™ 4接続を搭載しています。従来のUSB-Cモニターと比較して、Thunderbolt™ 4テクノロジーは超高速の40Gbpsデータ転送に対応し、高解像度映像をサポートします。また、デイジーチェーン接続用のマルチストリーム転送、外部デバイスへの最大90Wの電力供給、安定した1Gbit/sのEthernet接続を実現します。

マルチモニター環境向けのシンプルで強力なデイジーチェーン接続

マルチモニター環境向けのシンプルで強力なデイジーチェーン接続

デイジーチェーン接続を使用すると、ノートPCの1つのThunderboltポートから複数のモニターやデバイスを接続できます。ノートPCのThunderboltポートをこのモニターに接続し、次にこのモニターの2つ目のThunderboltポートから2台目の4Kモニターに接続できます。

精密な表示を実現するUltraClear 4K UHD（3840x2160）解像度

精密な表示を実現するUltraClear 4K UHD（3840x2160）解像度

これらのPhilipsディスプレイは、高性能パネルを採用し、UltraClear 4K UHD（3840 x 2160）解像度の画像を表示します。CADソリューション向けに極めて詳細な画像を必要とするプロフェッショナル、3Dグラフィックスアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わず、Philipsディスプレイが画像やグラフィックスを生き生きと映し出します。

技術仕様

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アワード

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. CIE1976 に基づく DCI-P3 範囲

  4. NTSC 領域（CIE1976）

  5. sRGB 領域（CIE 1931）

  6. CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲

  7. CIE1976 に基づく Rec 709 範囲

  8. CIE1976 に基づく Rec 2020 範囲

  9. USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要

  10. インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。

  11. USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。

  12. イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。

  13. SDR（Standard Dynamic Range）では、動作温度範囲が 40℃ に達することがあります。

  14. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  15. 実際のモニターは図と異なる場合があります。