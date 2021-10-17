Brilliance 7000
27 インチ（68.6 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
このPhilipsドッキングモニターは、Thunderbolt™ 4接続を搭載しています。従来のUSB-Cモニターと比較して、Thunderbolt™ 4テクノロジーは超高速の40Gbpsデータ転送に対応し、高解像度映像をサポートします。また、デイジーチェーン接続用のマルチストリーム転送、外部デバイスへの最大90Wの電力供給、安定した1Gbit/sのEthernet接続を実現します。
デイジーチェーン接続を使用すると、ノートPCの1つのThunderboltポートから複数のモニターやデバイスを接続できます。ノートPCのThunderboltポートをこのモニターに接続し、次にこのモニターの2つ目のThunderboltポートから2台目の4Kモニターに接続できます。
これらのPhilipsディスプレイは、高性能パネルを採用し、UltraClear 4K UHD（3840 x 2160）解像度の画像を表示します。CADソリューション向けに極めて詳細な画像を必要とするプロフェッショナル、3Dグラフィックスアプリケーションのユーザー、巨大なスプレッドシートを扱う金融のエキスパートなど、用途を問わず、Philipsディスプレイが画像やグラフィックスを生き生きと映し出します。
アワード
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
CIE1976 に基づく DCI-P3 範囲
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
CIE1976 に基づく Rec 709 範囲
CIE1976 に基づく Rec 2020 範囲
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
SDR（Standard Dynamic Range）では、動作温度範囲が 40℃ に達することがあります。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。