データ、映像、Ethernetを超高速で接続

このPhilipsドッキングモニターは、Thunderbolt™ 4接続を搭載しています。従来のUSB-Cモニターと比較して、Thunderbolt™ 4テクノロジーは超高速の40Gbpsデータ転送に対応し、高解像度映像をサポートします。また、デイジーチェーン接続用のマルチストリーム転送、外部デバイスへの最大90Wの電力供給、安定した1Gbit/sのEthernet接続を実現します。