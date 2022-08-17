次世代のコンソールゲーミングに最適なパフォーマンス

真のコンソールゲームファンに向けて、Xbox 用にデザインされたディスプレイがゲーム新時代の到来を告げます。UltraClear 4K Nano IPS ディスプレイによるビジュアルの素晴らしさと色の再現精度をお楽しみください。DisplayHDR 600 は鮮明な画質を提供します。