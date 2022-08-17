279M1RV/11
次世代のコンソールゲーミングに最適なパフォーマンス
真のコンソールゲームファンに向けて、Xbox 用にデザインされたディスプレイがゲーム新時代の到来を告げます。UltraClear 4K Nano IPS ディスプレイによるビジュアルの素晴らしさと色の再現精度をお楽しみください。DisplayHDR 600 は鮮明な画質を提供します。
Designed for Xbox
Evnia 7000
27 インチ（68.5 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
コンソールゲームの可能性を解き放ちます。Xboxチームと提携して開発したこのXbox向けディスプレイは、接続した瞬間からXbox Series Xで最適な映像性能を発揮することが検証されています。
ゲームで、カクつくゲームプレイか、フレームの乱れかを選ぶ必要はありません。このディスプレイはAMD FreeSync™ Premium Pro認定を取得しており、可変リフレッシュレート（VRR）と真のHDRゲーミング体験を提供します。低遅延を維持しながら、最高のパフォーマンスで滑らかなゲームプレイと卓越したハイダイナミックレンジ映像を両立します。
白熱した対戦ゲームをプレイするなら、遅延がなく極めてスムーズな映像を表示するディスプレイが必要です。このPhilipsディスプレイは、画面を1秒間に最大144回更新し、標準的なディスプレイよりも実質2.4倍高速です。フレームレートが低いと、敵が画面上のあちこちに飛び移るように見え、狙いにくくなることがあります。144Hzのフレームレートなら、敵の動きを極めて滑らかに映し出すうえで欠かせないフレームも画面に表示されるため、簡単に照準を合わせられます。超低入力遅延で画面のティアリングもないこのPhilipsディスプレイは、ゲームに最適なパートナーです
アワード
3.7
5 中
3
レビュー
DansFather
17/08/2022
한국
確認済みの購入者
퀄리티가 매우 우수합니다
스탠드가 묵직해서 안정감이 있고 디자인에 군더더기가 없습니다. IPS 패널의 장점인 화질과 화각에 대해 매우 만족하며 ambiglow덕분에 화려함을 체험할 수 있습니다. 다만 IPS패널 고질적인 문제인 빛샘은 다소 아쉬운 부분입니다 무결점 정책에 빛샘도 포함이 되었으면 하는 바램입니다
気に入った点
극강의 성능, 우수한 AS
気に入らない点
빛샘
はい、この製品をお勧めします
これは Gaming Monitor 329M1RV Ambiglow 적용 4K HDR 디스플레이 に対するレビューです
使用日 2021-07-16
はい、この製品をお勧めします
これは Gaming Monitor 329M1RV Ambiglow 적용 4K HDR 디스플레이 に対するレビューです
使用日 2021-07-16
ConsoleGamer
27/10/2022
Philippines
Excellent partner for XSX but need firmware update
Coming from LG 27UL500 my observations are: Pros - Very good brightness and contrast preset. Overall XBox preset is good for non HDR and HDR settings, no need for you to configure the monitor settings just the Xbox HDR calibration - Excellent if you are looking for the HDR600 monitor for a reasonable price Cons - Firmware can be improved a lot. A firmware update via USB would be good to future proof the product - This monitor doesn't save profiles for each input, meaning if my HDMI 1 is for Xbox I have Xbox profile, for HDMI 2 I have Economy mode. Every time you switch input you will set the joystick to preset you want. Same thing with Ambiglow(I only use it at night), crosshair you need to switch it off - Switching HDR to non-HDR mode takes the monitor from 5 - 10 seconds which LG does it for maybe 2 - 3 seconds. Same with the first time you boot up XSX, you will only see half of the Xbox startup animation or sometimes not - Follow video has maybe a delay of 30ms - No FPS counter - With the new xbox feature as of October 2022 to adjust volume via Xbox dashboard using HDMI CEC, firmware doesn't support this at the moment even if Monitor CEC is On
はい、この製品をお勧めします
これは Gaming Monitor 279M1RV 4K HDR display with Ambiglow に対するレビューです
使用日 2022-09-27
はい、この製品をお勧めします
これは Gaming Monitor 279M1RV 4K HDR display with Ambiglow に対するレビューです
使用日 2022-09-27
22/11/2022
Philippines
This variant does't have the KVM feature, beware
One of the selling points when I bought this monitor is because of the KVM feature. But to my surprise when I finally got my hands on this, I can't find the toggle from the OSD menu, variant 71 doesn't have it. The USB Type C power delivery is not enough to power MacBook display.
気に入った点
4K HDR600
気に入らない点
NO KVM (US and UK variant has)
これは Gaming Monitor 279M1RV 4K HDR display with Ambiglow に対するレビューです
使用日 2022-10-22
これは Gaming Monitor 279M1RV 4K HDR display with Ambiglow に対するレビューです
使用日 2022-10-22
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
CIE1976 に基づく BT. 709 / DCI-P3 範囲
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
NVIDIA® G-SYNC® サポートインターフェイス：DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® ドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。詳しくは、NVIDIA Web サイト https://www.nvidia.com/ をご覧ください。
グラフィックカードが NVIDIA® G-SYNC® をサポートしていることを確認してください。
2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
実際のモニターは図と異なる場合があります。