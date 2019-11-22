販売終了
276E8VJSB/11
洗練されたデザインで最高画質を実現
フィリップス 27 インチ 4K UHD モニターは、超クリアな画質を実現。4K UHD のワイドビューにより、正面のどの角度から見てもくっきり鮮明で実物に近いイメージを楽しむことができます。また、ちらつき防止テクノロジーにより、長時間の視聴でも目の疲れを軽減します。
E Line
27 インチ（68.6 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
4.1
5 中
14
レビュー
85%
のがこの製品を推奨
zev7019
22/11/2019
日本
10bpcの美しさに感動！
RADEON RX5700とDP接続すると10bpc表示でき、 それが美しい点が気に入りました。 それまで使っていたモニタは8bpc表示だったようで、 表示品位は雲泥の差があります。 非常に安価で購入できたので、正直ここまで満足できるとは思ってませんでした。 コストパフォーマンスは最高じゃないでしょうか。
気に入った点
安価で購入でき、10bpc表示できること
気に入らない点
VESAマウントが無い点
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8VJSB 4K ウルトラ HD 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2019-07-22
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8VJSB 4K ウルトラ HD 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2019-07-22
mon94
18/12/2021
한국
確認済みの購入者
성능의 매우 뛰어 납니다
전체적인 화질이나 성능이 뛰어납니다 UHD는 덤이구요 사실 27인치에게는 UHD가 사치네요 원시가 있으면 QHD만으로도 충분합니다
気に入った点
뛰어난 화질. 좋은 성능
気に入らない点
27인치보다 좀 더 큰 화면이면 좋았을것 같음 UHD 기능을 충분히 활용이 어려움
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2020-11-17
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2020-11-17
jcy709
03/03/2021
한국
선명한 화질
예전에 사용하던 모니터가 갑자기 고장이 나서 새로 교체를 하게 되었는데 선명한 화질에 빠른 응답 속도가 마음에 쏙 듭니다.
気に入った点
선명한 화질
気に入らない点
화면 켜고 꺼는 버튼이 뒷 면에 있어서 불편 함
はい、この製品をお勧めします
これは 325E8 QHD LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2021-02-03
はい、この製品をお勧めします
これは 325E8 QHD LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2021-02-03
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
実際のモニターは図と異なる場合があります。