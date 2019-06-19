販売終了
272P7VPTKEB/11
鮮明な表示、効率の高いパフォーマンス
ウルトラクリア 4K UHD、10 億色、IPS テクノロジーが一体となって重要な作業の重要な細部を再現します。
P Line
27 インチ（68.5 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
これらのフィリップスのディスプレイは、VGA、DisplayPort、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度で楽しむことができます。新しい DisplayPort および HDMI 2.0 接続は、フル 4K 解像度、60Hz 出力に対応、滑らかな映像を再現できるようになりました。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も可能です。このフィリップスのディスプレイでは、使用しているソースにかかわりなく、購入したものがすぐに使えなくなってしまうという心配がありません。
10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
4.0
5 中
5
レビュー
まこちゃん
19/06/2019
日本
アマゾンのレビューで
４Ｋとしては小さすぎると書かれましたので迷いましたが、かってよかった。 作業としてはワープロ（一太郎）、ＤＶＤやブルーレイ観賞ですが、アニメは７８０ｐのものでも周囲が少しぼやける程度で、今までと段違いの再現度です。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
どーもくん
25/07/2018
日本
確認済みの購入者
素敵な色調です
写真加工用に購入しました。素晴らしい色彩の再現性に感動ものです。 またディスプレイ自体も黒色でまとめられていて上品な感じです。 取扱の際の注意点としては、 ・画面の縦横を回転させるときは画面を一番上まで引き上げてから回転させないとスタンドの台やベゼルの縁にキズが付いてしまいます。 ・背面のコネクターは下を向いているのとウリである狭ベゼルのせい掴むところが無いので、画面横向きのままだと結線しにくいのです。コツとしては画面を縦位置にすれば真横からコネクタを直視できますので簡単に結線できます。 ケーブル類はいろいろな種類が入っているので別途購入しなくても大体大丈夫だと思いますが、どんなケーブルが同梱されているか出来ればホームページ等に記載しておいてもらえると、箱を開けてから別途買わなくて良かったということにならないので尚良いと思います。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
asr16c
01/09/2021
日本
sRGBをカバーするが、NTSCは？
モニタ設定を色々調整しつつSpyderでキャリブレーションしてみましたが、NTSC/AdbeRGBに近づける事はできませんでした（GPUはQuadroです）。残念ですが、sRGBモニターだと納得して使っています。 購入するまでカメラ付きという事に気付きませんでしたが、非常に使い勝手が良いです。DP out によるデージーチェーンも面白い機能で、今後、対応モニタを買う事があれば試してみたいです。 購入後10カ月で液晶パネル不具合が出て、無償交換していただきました。5年保証は心強いです。電話サポート窓口は見つけやすいし、対応も丁寧且つ早いです。 文字の見づらさはWindows10の問題（特に游ゴシック）で、システムフォント種類と大きさ調整、更に画面拡大率をサンプリング歪みの出難い値にするとかの方法で改善できます。
気に入った点
取り敢えずsRGBにはなる。収納式Webカメラも使える。
気に入らない点
スピーカーもマイクも音質に期待できない。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2021-03-01
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272P7VPTKEB PowerSensor 搭載 4K UHD 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2021-03-01
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください
急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。