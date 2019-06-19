４K時代になり、グラフィックボードも８ｋまで対応している時代、そろそろモニターも買い替え時期だと思っていたところ、たまたま、別のHPでフィリップスのモニターをオプションで選べる項目があり、そこから、HPに移動して色々見ていたら、 ほかのパソコンメーカーのモニターの紹介HPで同じ俳優を使った画像を見つけました。 もともと、そちらのモニターを購入しようと思っていました。 しかし、価格、付属品、機能を比べ、こちらの製品のほうがよかったので、購入を決めました。 さて、本題ですが、基本４Kでの表示では、文字が小さすぎて見えないので、 WIN10の標準では、解像度に対して、１５０％の拡大が推奨されて設定されます。 僕は、１２５％に変更して使用しています。 ただ、１５０％、１２５％だと、文字がにじんでぼやけて表示されるアプリが多いです。 とはいえ、１００％では、文字が小さすぎて読めません。 カスタムスケーリングで、１２０％にしたところ、 今度は、文字アプリの倍率が３５０％で固定になり、ますます使いにくくなりました。 このため、標準のスケーリングで１２５％に落ち着いています。 文字がにじむのは我慢して使っています。 画質に関しては、ほかには申し分ないです。 次に内臓スピーカーです。 今まで、スピーカーが内蔵されているモニターを使ったことがなかったので、 期待していましたが、ことごとく裏切られた感じです。 モニターの音量１００ パソコン本体の音量１００でも、 音が小さくとても使えるレベルではありませんでした。 ただのスピーカーが付いているようで、アンプが内蔵されていないみたいです。 ヘッドホンで聞いている感じです。 これは、パソコンから、有線接続、HDMI接続、DP接続全て音が小さいです。 このため、パソコンからの音声は、別のスピーカにつなぎました。 カメラ機能 このカメラも期待を大きく裏切るものでした。 非常に解像度が低いです。 ノートパソコンについているカメラのほうがよっぽどきれいに映りました。 解像度が細かい分荒く見えるのかもしれません。 ただ、評価できる点もあります。 ポップアップ方式なので、ハッカーにパソコンに侵入されても、 画像が映らないのは、いいと感じました。 マイク機能 これも残念なことに、感度が非常に悪いです。 ノートパソコンと同じように画面に向かって話しても、 レベルが全然触れません。 カメラ部分に近づいて話すとようやくレベルが上がる程度でした。 僕は、基本性能画質優先で考えて購入したので、気になりませんでしたが、 ほかの機能を重視される方は、注意が必要です。 モニターとしては、価格を考えると非常に高性能です。 入力端子について 最初にも触れましたが、入力端子すべてのケーブルが付属されています、が、 ここからが本題です。 ４Kのモニターに、VGAの端子が付いているのが不思議でした。 解像度において、そもそも、追いついていないのでは？と思いました。 これならば、２Kまで対応しているDVI-D端子が付いているほうが、 使う側としてみれば使い勝手いいと感じました。 解像度を下げて表示するのであれば、 変換ケーブル、変換端子等もあるので、VGAに変換するのは容易です。 この逆では、解像度は上がりません。 このため、４K出力を使えるのは、DP、HDMI、ｍDPの３端子です。 VGA端子は２Kまでの解像度は出ません。 このことを理解したうえで、購入するのがいいと思います。 僕は、HDMI、DP、ｍDP端子をすべて使っています。 画質は、僕が見る限るすべて同じに見えました。