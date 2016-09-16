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販売終了

BrillianceNVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター

272G5DYEB/11

4

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

いまだかつてないスムーズで高速なゲーミング体験

NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用したフィリップスの 27 インチ 272G5DYEB ゲーミングモニターは、ティアリングやカクつきを排除し、今までにないスムーズで高速なゲーミング体験を可能にします。

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NVIDIA G-SYNC™ テクノロジー

いまだかつてないスムーズで高速なゲーミング体験

  • G Line

  • 144Hz

  • 27 インチ（68.6 cm）

NVIDIA G-SYNC™ で、スムーズで高速なゲーミング体験を実現

NVIDIA G-SYNC™ で、スムーズで高速なゲーミング体験を実現

NVIDIA G-SYNC™ は、いまだかつてないスムーズで高速なゲーミング体験を実現する画期的で新しいディスプレイテクノロジーです。お使いの GeForce GTX-powered PC の GPU に表示リフレッシュレートを同期させることで、並外れたパフォーマンスが実現するだけでなく、画面のティアリングを排除し、カクつきや入力遅延を最小限に抑えます。さらに、求められるシーンが瞬時に、物体がより鮮明に映し出され、ゲーミングが抜群にスムーズになるほか、他に類を見ない抜群のビジュアル体験を楽しめるようになります。

極めてスムーズですばらしい映像を実現する 144Hz の更新レート

極めてスムーズですばらしい映像を実現する 144Hz の更新レート

激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回画面の画像を描画します。標準のディスプレイの実質的に 2.4 倍の速さです。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。144Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

SmartResponse：1 ミリ秒のレスポンスで高速ゲームに対応

SmartResponse：1 ミリ秒のレスポンスで高速ゲームに対応

SmartResponse はフィリップス独自オーバードライブテクノロジーです。この機能を有効にすると、振動、タイムラグ、ゴーストイメージのための高速のレスポンスタイムを必要とするゲームや動画などの特定の用途に合わせて、自動的にレスポンスタイムを調整します。

技術仕様

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レビュー

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4.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

16/09/2016

日本

日本

確認済みの購入者

大変満足です

ただ一つ不満点は、モニタースタンドが大きすぎて使い辛い。 なので、別にモニターアームを買うことになりました。

はい、この製品をお勧めします

これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

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15/07/2016

日本

日本

確認済みの購入者

フリッカーフリーがあれば

接続端子はDPだけだったが、G-sync目的だったので問題はなかったです。 ドット欠けもなく、思ったより発熱も少なかった。 発色も問題ありません。

はい、この製品をお勧めします

これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

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注釈

  1. お使いの PC の OS が Windows 7 以上であり、グラフィックカードが NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU 以上で最新のドライバーでアップデートされていることを確認してください。

  2. G 同期モード、ULMB モード、3D ビジョン モードは、同時に独立して共存可能です。1 つのモードが有効の場合、他の 2 つのモードは無効になります。

  3. ULMB は、85／100／120vHz にのみ対応しています。3D ビジョンは v100／120 Hz にのみ対応しています。

  4. G-SYNC™ 機能には、NVIDIA Graphics および DisplayPort 接続が必要です。詳細については www.geforce.com/g-sync をご覧ください。

  5. 144Hz のパフォーマンスに関連するご質問は、カードの販売業者に直接お尋ねください。

  6. © 2019 NVIDIA、NVIDIA ロゴ、および NVIDIA G-SYNC は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS ソフトウェア Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. WB Games Montreal および Splash Damage が開発。BATMAN およびすべてのキャラクター、これらに明らかに類似したもの、および関連した要素は DC Comics の商標です。Copyright 2013. All Rights Reserved.

  8. WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)