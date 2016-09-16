販売終了
272G5DYEB/11
いまだかつてないスムーズで高速なゲーミング体験
NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用したフィリップスの 27 インチ 272G5DYEB ゲーミングモニターは、ティアリングやカクつきを排除し、今までにないスムーズで高速なゲーミング体験を可能にします。
G Line
144Hz
27 インチ（68.6 cm）
NVIDIA G-SYNC™ は、いまだかつてないスムーズで高速なゲーミング体験を実現する画期的で新しいディスプレイテクノロジーです。お使いの GeForce GTX-powered PC の GPU に表示リフレッシュレートを同期させることで、並外れたパフォーマンスが実現するだけでなく、画面のティアリングを排除し、カクつきや入力遅延を最小限に抑えます。さらに、求められるシーンが瞬時に、物体がより鮮明に映し出され、ゲーミングが抜群にスムーズになるほか、他に類を見ない抜群のビジュアル体験を楽しめるようになります。
激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回画面の画像を描画します。標準のディスプレイの実質的に 2.4 倍の速さです。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。144Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。
SmartResponse はフィリップス独自オーバードライブテクノロジーです。この機能を有効にすると、振動、タイムラグ、ゴーストイメージのための高速のレスポンスタイムを必要とするゲームや動画などの特定の用途に合わせて、自動的にレスポンスタイムを調整します。
4.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
tamo2067
16/09/2016
日本
確認済みの購入者
大変満足です
ただ一つ不満点は、モニタースタンドが大きすぎて使い辛い。 なので、別にモニターアームを買うことになりました。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです
Shinj1
15/07/2016
日本
確認済みの購入者
フリッカーフリーがあれば
接続端子はDPだけだったが、G-sync目的だったので問題はなかったです。 ドット欠けもなく、思ったより発熱も少なかった。 発色も問題ありません。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272G5DYEB NVIDIA G-SYNC™ テクノロジーを採用した液晶モニター に対するレビューです
お使いの PC の OS が Windows 7 以上であり、グラフィックカードが NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU 以上で最新のドライバーでアップデートされていることを確認してください。
G 同期モード、ULMB モード、3D ビジョン モードは、同時に独立して共存可能です。1 つのモードが有効の場合、他の 2 つのモードは無効になります。
ULMB は、85／100／120vHz にのみ対応しています。3D ビジョンは v100／120 Hz にのみ対応しています。
G-SYNC™ 機能には、NVIDIA Graphics および DisplayPort 接続が必要です。詳細については www.geforce.com/g-sync をご覧ください。
144Hz のパフォーマンスに関連するご質問は、カードの販売業者に直接お尋ねください。
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