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Brillianceウェブカメラ、MultiView 搭載液晶モニター

272C4QPJKAB/11

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| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

極めて鮮明な映像、最高のパフォーマンス

このフィリップス 27 インチディスプレイは、極めて鮮明なクアッド HD 2560x1440 の解像度と鮮やかなカラーにより、驚くべき画質を実現します。MultiView により、アクティブなデュアル接続とデュアル表示が可能です。内蔵されている 200 万画素のウェブカメラは、さまざまなコミュニケーションに利用できます。

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MultiView 搭載

極めて鮮明な映像、最高のパフォーマンス

  • クアッド HD

  • 27 インチ（68.6 cm）

  • 2560 x 1440 ディスプレイ

読みやすさを格段に向上させる SmartTxt

読みやすさを格段に向上させる SmartTxt

SmartTxt は、PDF や電子書籍など、テキストベースのアプリケーションの読みやすさを向上させる高度のアルゴリズムです。これまでは、PDF や電子書籍を読む際に焦点合わせと集中が要求されましたが、SmartTxt 機能では文字のコントラストと輪郭の明確さが向上し、文字が読みやすくなりました。読みやすさは、ディスプレイのグレーのレベルのスケールとホワイトバランス、明るさ、コントラストで調整します。

HDMI 対応 SmartConnect、ディスプレイポート、デュアルリンク DVI

コネクターが充実したこれらのフィリップスディスプレイは、デュアルリンク DVI、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。このフィリップスディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。

家族や友達との関係を維持するウェブカメラとマイク

明るく鮮やかな画像が撮影できる 2 メガピクセルのウェブカメラが組み込まれており、家族や友達とのお付き合いが楽しくなります。高感度マイクが音声を明確に再現します。内蔵ステレオスピーカーからクリアな音声を聞くことも、プライベートな会話用にご自分のヘッドホンを取り付けることもできます。この簡単な内蔵方式により、カメラを取り付けたり、どこかにマイクを設置したりするめんどうがなくなりました。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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レビュー

100%

のがこの製品を推奨

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26/07/2017

日本

日本

初めて買った大画面

３年前に初めて買った２７インチモニター。大きさに感動して今も使っています。悪い点は見当たりませんが、もう少しいろいろな機能を使ってみたいと思いますが、よく分かりません。

はい、この製品をお勧めします

これは Brilliance 272C4QPJKAB ウェブカメラ、MultiView 搭載液晶モニター に対するレビューです

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