販売終了
272C4QPJKAB/11
極めて鮮明な映像、最高のパフォーマンス
このフィリップス 27 インチディスプレイは、極めて鮮明なクアッド HD 2560x1440 の解像度と鮮やかなカラーにより、驚くべき画質を実現します。MultiView により、アクティブなデュアル接続とデュアル表示が可能です。内蔵されている 200 万画素のウェブカメラは、さまざまなコミュニケーションに利用できます。
クアッド HD
27 インチ（68.6 cm）
2560 x 1440 ディスプレイ
SmartTxt は、PDF や電子書籍など、テキストベースのアプリケーションの読みやすさを向上させる高度のアルゴリズムです。これまでは、PDF や電子書籍を読む際に焦点合わせと集中が要求されましたが、SmartTxt 機能では文字のコントラストと輪郭の明確さが向上し、文字が読みやすくなりました。読みやすさは、ディスプレイのグレーのレベルのスケールとホワイトバランス、明るさ、コントラストで調整します。
コネクターが充実したこれらのフィリップスディスプレイは、デュアルリンク DVI、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。このフィリップスディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
明るく鮮やかな画像が撮影できる 2 メガピクセルのウェブカメラが組み込まれており、家族や友達とのお付き合いが楽しくなります。高感度マイクが音声を明確に再現します。内蔵ステレオスピーカーからクリアな音声を聞くことも、プライベートな会話用にご自分のヘッドホンを取り付けることもできます。この簡単な内蔵方式により、カメラを取り付けたり、どこかにマイクを設置したりするめんどうがなくなりました。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
まっちゃん1961
26/07/2017
日本
初めて買った大画面
３年前に初めて買った２７インチモニター。大きさに感動して今も使っています。悪い点は見当たりませんが、もう少しいろいろな機能を使ってみたいと思いますが、よく分かりません。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272C4QPJKAB ウェブカメラ、MultiView 搭載液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 272C4QPJKAB ウェブカメラ、MultiView 搭載液晶モニター に対するレビューです