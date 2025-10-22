販売終了
271E9/11
細部まで鮮明でくっきりとした映像
スタイリッシュな E Line モニターは、限界のない視聴体験を提供します。ワイドビューモニターにより、正面のどの角度から見てもくっきりとした鮮明な映像を楽しむことができます。また、ちらつき防止とローブルーモードなどの目にやさしい機能も備わっています。
E Line
27 インチ（68.6 cm）
1920 x 1080（フル HD）
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
3.0
5 中
35
レビュー
色々見たい人
22/10/2025
日本
買って正解でした
これまで使用していた、パソコンとセットになっていたモニターと比較して、本品のほうが明るいですが、目に優しい明るさで、目が痛くならないです。 低価格でしたが信用のおける業者から買いました。
気に入った点
比較的安価な価格で手に入る
気に入らない点
VGAケーブルが付属している
はい、この製品をお勧めします
これは 221E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2025-09-22
はい、この製品をお勧めします
これは 221E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2025-09-22
あおさん
26/06/2021
日本
カラーが綺麗
前に使用していたモニターより格段に画像が綺麗ですね、またデザインもスマートです。良い買い物ができました。
気に入った点
画像が綺麗
気に入らない点
スピーカー内臓してないのが残念
はい、この製品をお勧めします
これは 246E9QDSB Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-12-25
はい、この製品をお勧めします
これは 246E9QDSB Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-12-25
Mr.ど素人
11/12/2020
日本
まだ未着。今の気持ちだけ評価になります。
店頭確認なし。ブランドだけで購入。 少し調べれば、あるいは他商品を購入した可能性あり。 ただ、量販店に商品展示有無、映像確認までする気はなく、迷ったのは、こちらか、2,000円程安い方が、です。 迷いは、「安い方がいい、そんなに変わらないだろう」と「長く使うだろうから？安く買って、やっぱり大きい方が良かった、なんて思うかもなぁ」 結論は、えいやっ！ という勢い。 届いてまたレビュー書き足し可能でしたら、書かせていただきます。 つづく...のか!?
気に入った点
まだわならない
気に入らない点
まだわからない
これは 241E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-11-11
これは 241E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-11-11
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
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最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
実際のモニターは図と異なる場合があります。