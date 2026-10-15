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24B2U3301HW/11
ワークフローの生産性を再定義
最新のワークスペース向けに設計されたこの24インチ・フルHD IPSモニターは、滑らかな120Hz表示に対応し、ビデオ通話用のポップアップ式Webカメラを搭載しています。RJ-45対応USB-Cにより接続を効率化し、SoftBlueテクノロジーが目に優しい快適な視聴環境を実現します。
3000シリーズ
24（23.8インチ／対角60.47 cm）
1920 x 1080（フルHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で非常に鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色彩と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上です。このディスプレイは、強化されたFull HD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明で精細なFull HD、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩により、実物さながらの映像を楽しめます。
動きが滑らかになるほど、目への負担が軽減されます。このPhilipsモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時にも、より滑らかで正確な動きを体験できます。これにより、作業効率を高めながら、目の疲れを最小限に抑えて、必要なだけ長時間作業できます。
レビュー
「IPS」のワードマーク／商標、および関連技術の特許は、それぞれの所有者に帰属します。
応答時間の値はSmartResponseと同等です
sRGB領域はCIE 1931、NTSC領域はCIE 1976に基づいています。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご覧ください。
5年間保証は、メーカーが任意で提供する限定保証です。このページ https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge に記載されている国でのみ適用されます。消費者に対しては、適用される各国の法律に基づく法的権利に追加して提供されるものであり、それらの権利に影響を及ぼしません。非消費者（法人／業務用途）のエンドユーザーには、メーカーの限定保証条件のみが適用されます。
Smart Link Syncが正しく機能するには、デイジーチェーン接続されたすべてのモニターがSmart Linkに対応している必要があります。
RJ45は、対応システムでPXE（Preboot eXecution Environment）、MACアドレス・パススルー（MAPT）、Wake on LAN（WOL）をサポートします。対応状況はシステム構成によって異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは、機能紹介画像と外観が異なる場合があります。