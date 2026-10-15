120Hzのリフレッシュレートで極めて滑らかな映像

動きが滑らかになるほど、目への負担が軽減されます。このPhilipsモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを搭載しています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作時にも、より滑らかで正確な動きを体験できます。これにより、作業効率を高めながら、目の疲れを最小限に抑えて、必要なだけ長時間作業できます。