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Business Monitor液晶モニター(スタンド無し)

24B2N2100L/11

毎日の効率をスマートに向上

日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、100Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。

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毎日の効率をスマートに向上

  • 2000 シリーズ

  • 24（23.8 インチ／60.47 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

100Hz のリフレッシュレート：極めてスムーズな画像を実現

100Hz のリフレッシュレート：極めてスムーズな画像を実現

このフィリップスディスプレイは、毎秒最大 100 回のリフレッシュレートを実現。一般的なモニターをはるかに上回るスピードで、画面上の動きを驚くほどスムーズに描写します。瞬時に感じられる視覚的な違いが、より快適で没入感のある映像体験をお届けします。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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注釈

  1. 応答時間値は SmartResponse に相当

  2. sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 範囲（CIE1976）

  3. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  4. 実際のモニターは図と異なる場合があります。

  5. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。