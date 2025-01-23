24B2N2100L/11
毎日の効率をスマートに向上
日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、100Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。
2000 シリーズ
24（23.8 インチ／60.47 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
このフィリップスディスプレイは、毎秒最大 100 回のリフレッシュレートを実現。一般的なモニターをはるかに上回るスピードで、画面上の動きを驚くほどスムーズに描写します。瞬時に感じられる視覚的な違いが、より快適で没入感のある映像体験をお届けします。
レビュー
応答時間値は SmartResponse に相当
sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 範囲（CIE1976）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。