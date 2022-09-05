5000 シリーズ
フィリップス電子ペーパーディスプレイは、目にも環境にも優しい製品です。電子インク技術により、強いバックライトを発することなく、コンテンツが紙のように表示されます。従来のチカチカとするバックライト付き LCD による目の疲れや頭痛を起こさず、長時間の作業が可能です。アンチグレア、ちらつき防止、ブルーライトなしの機能が、目の負担を防止してくれます。また、超低消費電力とペーパーレスディスプレイは、持続可能性目標の達成に向けた設計です。
このフィリップスのデュアル画面モニターは、鮮明な QHD LCD ディスプレイに、サブディスプレイとして電子ペーパーを組み合わせた設計です。それぞれの画面がマルチタスクの究極の利便性をもたらします。2 つの画面を横に並べることで、大画面に鮮やかな色の内容を映し出し、電子ペーパー画面で長い文書を閲覧できます。創造性と生産性の強化が実現します。
フィリップスの新しい SmartRemote ソフトウェアにより、電子ペーパーモニターを使いやすい画面上のメニューから制御することができます。ツールウィンドウへのファイルのドラッグ、コンテンツの検索、ズームイン、ズームアウト、ページの切り替えが可能です。また、必要なものだけを表示することで、集中しやすくなります。フィリップスの Web サイトのサポートページで、最新版のアプリをダウンロードしてください。
アワード
レビュー
SmartRemote アプリは、Windows 10 以降のオペレーティングシステムにのみ対応しています。現在は macOS には対応していません。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
CIE1931 に基づく sRGB 範囲
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。