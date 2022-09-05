究極の読みやすさを実現する紙のような体験

フィリップス電子ペーパーディスプレイは、目にも環境にも優しい製品です。電子インク技術により、強いバックライトを発することなく、コンテンツが紙のように表示されます。従来のチカチカとするバックライト付き LCD による目の疲れや頭痛を起こさず、長時間の作業が可能です。アンチグレア、ちらつき防止、ブルーライトなしの機能が、目の負担を防止してくれます。また、超低消費電力とペーパーレスディスプレイは、持続可能性目標の達成に向けた設計です。