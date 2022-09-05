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Business Monitorデュアルスクリーンディスプレイ

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3 受賞歴

目に優しく、マルチタスクが簡単に

明るく鮮やかな QHD と読みやすい電子ペーパー画面に多様な接続性が組み合わさることで、生産性が向上します。受賞歴もあるフィリップスのデザインは、目にも優しい究極の使い勝手の実現に最適な、機能性と人間工学の両方をもたらします。

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目に優しく、マルチタスクが簡単に

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究極の読みやすさを実現する紙のような体験

究極の読みやすさを実現する紙のような体験

フィリップス電子ペーパーディスプレイは、目にも環境にも優しい製品です。電子インク技術により、強いバックライトを発することなく、コンテンツが紙のように表示されます。従来のチカチカとするバックライト付き LCD による目の疲れや頭痛を起こさず、長時間の作業が可能です。アンチグレア、ちらつき防止、ブルーライトなしの機能が、目の負担を防止してくれます。また、超低消費電力とペーパーレスディスプレイは、持続可能性目標の達成に向けた設計です。

LCD と電子ペーパーのデュアル画面がマルチタスクを強化

LCD と電子ペーパーのデュアル画面がマルチタスクを強化

このフィリップスのデュアル画面モニターは、鮮明な QHD LCD ディスプレイに、サブディスプレイとして電子ペーパーを組み合わせた設計です。それぞれの画面がマルチタスクの究極の利便性をもたらします。2 つの画面を横に並べることで、大画面に鮮やかな色の内容を映し出し、電子ペーパー画面で長い文書を閲覧できます。創造性と生産性の強化が実現します。

SmartRemote メニューでコンテンツ視聴を簡単制御

SmartRemote メニューでコンテンツ視聴を簡単制御

フィリップスの新しい SmartRemote ソフトウェアにより、電子ペーパーモニターを使いやすい画面上のメニューから制御することができます。ツールウィンドウへのファイルのドラッグ、コンテンツの検索、ズームイン、ズームアウト、ページの切り替えが可能です。また、必要なものだけを表示することで、集中しやすくなります。フィリップスの Web サイトのサポートページで、最新版のアプリをダウンロードしてください。

技術仕様

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アワード

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注釈

  1. SmartRemote アプリは、Windows 10 以降のオペレーティングシステムにのみ対応しています。現在は macOS には対応していません。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. NTSC 領域（CIE1976）

  4. CIE1931 に基づく sRGB 範囲

  5. USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要

  6. インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。

  7. USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。

  8. イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。

  9. 実際のモニターは図と異なる場合があります。